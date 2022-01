In Beautiful nel corso degli episodi in onda dal 17 al 22 gennaio, Liam sarà vittima di un grande equivoco. Il figlio di Bill crederà di aver visto un bacio tra Hope e Thomas e sconvolto, correrà da Steffy, finendo a letto con lei. Liam ancora non sa che in realtà Thomas stava baciando il manichino con le fattezze di Logan. Finn intanto sarà preoccupato per la salute mentale di Thomas e metterà in guardia Hope.

Beautiful: Liam crede di vedere un bacio tra Thomas e Hope

In Beautiful le allucinazioni di Thomas saranno sempre più frequenti. Il suo atteggiamento non passerà inosservato e Liam mostrerà tutta la sua preoccupazione a Steffy.

Spencer dirà alla sua ex moglie di essere convinto che Thomas sia ancora ossessionato da Hope. Steffy lo rassicurerà ma Liam sarà esasperato e deciderà di andare a casa di Thomas, convinto che il ragazzo sia in compagnia di Hope. Quando arriverà a casa di Thomas, vedrà un bacio tra Thomas e una figura in penombra che Spencer crederà essere proprio Hope. In realtà Liam fraintenderà tutto, visto che Thomas starà in realtà baciando il manichino con le fattezze di Hope.

Liam crede di essere stato tradito da Hope e si fa consolare da Steffy

Nel corso degli episodi in onda sino al 22 gennaio, Liam sarà sconvolto da quello che crede di aver visto. Convinto che Hope lo abbia tradito con Thomas, andrà di corsa a casa di Steffy.

Qui Spencer si confiderà con la sua ex moglie. Finn intanto, sarà preoccupato per l'instabilità mentale di Thomas e comincerà a fargli alcune domande. Liam invece, continuerà a sfogarsi con Steffy, la quale gli consiglierà di parlarne con Hope. Quest'ultima intanto, ignara di tutto, continuerà a cercare Liam al telefono, ma il giovane non le risponderà.

Beautiful, spoiler: Liam e Steffy finiscono a letto insieme

In Beautiful, le cose tra Liam e Hope sembreranno destinate a complicarsi per via di un fraintendimento. Fin intanto, andrà a casa di Thomas e lo troverà particolarmente stressato e nervoso. Liam intanto, ancora a casa di Steffy, confesserà alla sua ex moglie di essersi pentito di averla lasciata dicendole di non aver mai smesso di amarla.

Hope nel frattempo, verrà messa in guardia da Finn, il quale le dirà di stare attenta a Thomas. Liam e Steffy finiranno invece a letto insieme. Al risveglio, i due rifletteranno su ciò che sarà appena accaduto tra loro. Finn e Hope scopriranno il tradimento? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv americana che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta invece collegarsi al sito Mediaset Infinity.