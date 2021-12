Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e, le anticipazioni delle prossime puntate previste nel corso della settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ludovica Brancia, la quale si ritroverà a dover fare i conti con i perfidi ricatti di sua mamma. Spazio anche alle vicende di Tina Amato, la quale finalmente deciderà di sottoporsi alla fatidica operazione che aveva programmato da tempo e rimandato in continuazione.

Flavia ricatta sua figlia su Marcello Barbieri: spoiler Il Paradiso delle signore 10-14 gennaio

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma durante la settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ludovica, la quale si ritroverà a dover gestire i ricatti di sua mamma Flavia.

La donna, infatti, dopo aver scoperto della tresca clandestina in corso tra sua figlia e il giovane Marcello Barbieri, non si farà alcun tipo di problema a ricattarla.

Flavia, infatti, non vede affatto di buon occhio questa relazione tra sua figlia e un ragazzo fin troppo umile come Barbieri.

Così cederà subito al ricatto infimo: se non lascerà al più presto Marcello, lei non ci penserà su due volte a tirarla fuori dall'eredità e quindi dalla rendita familiare.

Un duro colpo per Ludovica, che si ritroverà a dover scegliere tra dei beni materiali e il grande amore per Marcello.

Ludovica non cede al ricatto della sua mamma

Ebbene, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che alla fine deciderà di seguire il suo cuore.

La giovane Brancia andrà contro sua mamma e le dirà apertamente che se ne frega dei soldi: il suo scopo, infatti, è quello di preservare il suo amore con Marcello, motivo per il quale ha intenzione di difenderlo con le unghie e con i denti fino alla fine.

Insomma, una scelta coraggiosa da parte di Ludovica che, questa volta, si schiererà anche contro sua mamma pur di difendere i suoi reali sentimenti.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 14 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Tina Amato.

Tina si risveglia dopo l'operazione: trame Il Paradiso delle signore al 14 gennaio

La giovane ragazza, dopo aver vissuto dei momenti di indecisione, accetterà di farsi operare alle corde vocali.

Per fortuna, tutto andrà nel migliore dei modi e in questi episodi della soap previsti nella seconda settimana di gennaio, Tina si risveglierà dopo la temuta operazione e potrà riprendere in mano le redini della sua vita.

Intanto Ezio si concentrerà sulle sue attese nozze con Veronica: l'obiettivo è quello di coronare al più presto il suo sogno d'amore con Veronica e, le trame de Il Paradiso delle signore al 14 gennaio rivelano che riuscirà ad ottenere anche il certificato di morte di Gloria, di cui ha bisogno per poter celebrare il matrimonio.