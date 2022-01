Venerdì 28 gennaio a Il Paradiso delle signore 6 si chiuderà una settimana molto emozionante per i protagonisti della soap di Rai 1. Tra i protagonisti ci sarà Adelaide (Vanessa Gravina), sempre più preoccupata per la convocazione dal magistrato, al termine della quale prenderà una decisione inaspettata. Nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) continuerà a fare progetti sul suo futuro con Anna (Giulia Vecchio), ma non condividerà con la fidanzata asua intenzione di comprare casa. Dopo la chiamata di Agnese (Antonella Attili), invece, Tina (Neva Leoni) si troverà faccia a faccia con Sandro (Luca Capuano).

Infine Gemma (Gaia Bavaro) sarà stanca di vedere Veronica (Valentina Bartolo) soffrire e deciderà di contattare Gloria (Lara Komar) con una lettera.

Adelaide dovrà rispondere alle domande del magistrato

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 28 gennaio vedrà Adelaide nuovamente alle prese con i suoi fantasmi del passato. La contessa, infatti, dovrà affrontare il magistrato in merito alla sparizione di suo marito Achille Ravasi (Roberto Alpi) e quando tornerà dal colloquio sarà costretta a prendere una decisione inaspettata. Nel frattempo Salvatore continuerà a fare progetti sul suo futuro insieme ad Anna, ma non le comunicherà l'intenzione di acquistare la casa in cui attualmente vive Irene.

Il figlio di Agnese vorrà fare una sorpresa alla signorina Imbriani o il suo silenzio dipende piuttosto dal timore di chiederle di andare a convivere?

Arriverà il momento del confronto per Tina e Sandro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

A Il Paradiso delle signore 6 quella di venerdì 28 gennaio sarà una puntata molto importante anche per Tina.

Dopo aver saputo della relazione di sua figlia con Vittorio, Agnese ha chiamato Sandro Recalcati con l'intenzione di salvare il suo matrimonio. La giovane cantante si ritroverà faccia a faccia con suo marito dopo averlo tradito con Conti e dovrà necessariamente riflettere sui suoi sentimenti e su quello che desidera davvero per il suo futuro.

Gemma sarà in pena per sua madre: anticipazioni puntata di venerdì 28 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'ultima settimana di gennaio a casa Colombo non si concluderà nel migliore dei modi. Veronica, infatti, sarà sempre più affrante a causa delle bugie che le ha raccontato il suo compagno e Gemma non sopporterà più questa situazione. Dopo aver scoperto che la madre di Stefania è Gloria, la signorina Zanatta attribuirà alla donna tutte le sofferenze di sua madre e deciderà di mettersi in contatto con lei attraverso una lettera.