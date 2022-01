Una delle storyline più amate de Il Paradiso delle Signore è incentrata sulla coppia formata da Maria e Rocco. Dopo aver raggiunto l'agognato lieto fine al termine della quinta stagione, i due giovani fidanzati hanno progettato di sposarsi al più presto. In attesa del lieto evento, la ragazza lavorerà al suo abito da sposa, tuttavia il ritorno dell'ex magazziniere del Paradiso appare sempre più improbabile. I motivi sembrano legati tanto ai tempi delle riprese, quanto ai prossimi impegni lavorativi di Giancarlo Commare, interprete di Rocco.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: incalzano i preparativi per le nozze di Maria e Rocco

La storia d'amore tra Maria Puglisi e Rocco Amato è una delle trame più amate dai fan de Il Paradiso delle signore. Il loro futuro insieme, però, è apparso in bilico sin dall'inizio della sesta stagione. L'ex magazziniere si trova a Roma per diventare un ciclista professionista. Il personaggio, perciò, non è più apparso nella soap se non attraverso delle sporadiche telefonate e qualche lettera che hanno dimostrato uno scarso interesse nei confronti della sua fidanzata. Tuttavia, nelle imminenti puntate de Il Paradiso delle signore 6 la giovane sarta metterà da parte le preoccupazioni e si dedicherà al suo vestito da sposa.

Per assistere al matrimonio dei due siciliani, però, bisognerà attendere ancora un po'. Sono molti i fan che vorrebbero rivedere il personaggio di Rocco, ma per un paio di motivazioni appare improbabile il suo ritorno nella sesta stagione della soap opera.

Improbabile il ritorno di Rocco ne Il Paradiso delle signore 6

Attualmente il ritorno di Rocco nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore sembra abbastanza improbabile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dietro questa affermazione ci sarebbero due ragioni. Una riguarda, innanzitutto, gli impegni lavorativi di Giancarlo Commare che ha avuto un 2021 piuttosto indaffarato. Stando alle ultime notizie riguardanti l'attore, l'interprete del giovane Amato sarà impegnatissimo anche nel 2022. Sarà infatti nel musical "Tutti parlano di Jamie" (al Teatro Brancaccio ad aprile) e presto nei cinema con la pellicola "Sempre più bello".

Inoltre, l'attore originario di Trapani sarà presto protagonista di "Rinascere", un film per il piccolo schermo in cui vestirà i panni dell'ex promessa del nuoto Manuel Bortuzzo.

Manca poco alla fine delle riprese de Il Paradiso delle signore 6

La seconda motivazione che incide negativamente sul ritorno di Rocco Amato ne Il Paradiso delle signore 6 avrebbe a che fare con i tempi di lavorazione della soap. Infatti, le riprese dovrebbero a breve concludersi (tra la fine di gennaio e il mese di febbraio 2022). Attualmente, stando agli aggiornamenti provenienti dal web, l'attore Giancarlo Commare non è stato avvistato sul set degli Studi Videa. Dunque, la sua presenza nella famosa fiction daily di Rai 1 potrebbe non essere prevista, almeno non in questa stagione. Non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti, in arrivo probabilmente nelle prossime settimane.