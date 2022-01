Il Paradiso delle Signore 6 prosegue la sua messa in onda per tutto il 2022. Le anticipazioni riguardanti le trame dei prossimi episodi della soap rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena per molti dei protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo. Occhi puntati sulle vicende di Agnese che, dopo aver ripreso in mano le redini della sua vita, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con il ritorno di suo marito Giuseppe Amato.

Agnese chiude Giuseppe e volta pagina: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel dettaglio, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Agnese ha smascherato suo marito e, finalmente, ha scoperto tutta la verità legata ai segreti e alle bugie che l'uomo le ha raccontato per tutto questo tempo.

Agnese ha così scoperto che Giuseppe l'ha tradita durante il soggiorno in Germania e, come se non bastasse, ha messo al mondo un altro figlio con la sua amante.

Un durissimo colpo per la sarta del Paradiso che, di fronte a questa amara verità, ha preso le distanze dal marito al punto da costringerlo a tornare di nuovo in Germania.

Le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Agnese, dopo l'addio al marito, sarà sempre più vicina e complice con Armando Ferraris.

Armando e Agnese sempre più complici e vicini

Stando a quanto apprende Blasting News, la donna arriverà alla conclusione di voler mettere un punto al suo matrimonio con Giuseppe che ormai fa "acqua da tutte le parti".

La donna si renderà conto di non essere felice e che non può stare con un uomo che ha smesso di amare e che l'ha ingannata, al punto da mettere al mondo un figlio con un'altra donna.

Di conseguenza, Agnese arriverà alla consapevolezza del fatto che Armando sia la persona giusta per lei, con la quale può costruire e condividere il suo futuro.

Per la sarta del Paradiso, quindi, arriverà il momento della svolta nel corso delle prossime puntate del 2022 e sceglierà così di mettere un punto al suo matrimonio con il padre dei suoi figli.

Giuseppe Amato potrebbe tornare nel finale: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Giuseppe potrebbe ritornare a mettere piede in città.

Sul finale di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, il capo-famiglia di casa Amato potrebbe ritornare a Milano e riprendere così in mano le redini di questa intricata vicenda che ha lasciato in sospeso.

I figli di Giuseppe, infatti, sono stati messi al corrente da Agnese delle amare verità legate al tradimento e all'esistenza di un figlio segreto in Germania.

Da quel momento, però, Giuseppe non ha avuto più modo di vederli e sentirli e il motivo del suo ritorno in città potrebbe essere proprio quello: spiegare a Tina e Salvatore cosa è accaduto in Germania.