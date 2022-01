Momenti difficili e colpi di scena irromperanno nella vita del direttore del Paradiso delle signore nelle puntate prossimamente in onda su Rai 1. Secondo alcune anticipazioni pubblicate in rete, tutto inizierà dopo il ritorno inaspettato di Dante Romagnoli, avvenuto nella puntata andata in onda il 14 gennaio. Perché il ricco uomo d'affari è tornato in Italia? Stando alle indiscrezioni, questo rientro a sorpresa è solo il punto di partenza di alcuni risvolti che daranno degli scossoni alla quotidianità di Vittorio Conti. Proprio secondo le stesse anticipazioni trapelate di recente sul web, l'uomo si ritroverà coinvolto in due triangoli amorosi, quello formato da Dante e Marta e quello composto da Sandro e Tina.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6: di nuovo un triangolo amoroso per Vittorio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 il pubblico vedrà Vittorio affrontare nuove questioni che influenzeranno tanto il rapporto con Marta, quanto la relazione da poco nata con Tina. Per quanto riguarda la moglie, come i telespettatori hanno avuto modo di vedere nella stagione precedente, la pubblicitaria è stata per alcuni mesi a New York per motivi legati al suo lavoro. Proprio durante il periodo trascorso negli Stati Uniti, la giovane Guarnieri ha avuto una relazione con l'intraprendente uomo d'affari Dante Romagnoli. Una volta rientrata a Milano, ha tentato di riconciliarsi con il marito, ma in seguito ha preso la decisione di accettare la proposta di lavoro di Sterling e di tornare in America.

Con l'arrivo inaspettato di Dante nella sesta stagione Vittorio vedrà riaprirsi un capitolo che credeva ormai chiuso.

Marta ancora contesa tra Dante e Vittorio: trame 2022 de Il Paradiso delle signore 6

In una recente intervista, l'attore Luca Bastianello (interprete di Dante) ha svelato alcune anticipazioni che riguardano Vittorio Conti e Marta Guarnieri.

Come i telespettatori ricorderanno, Romagnoli aveva fatto ritorno negli Stati Uniti dopo aver ricevuto il rifiuto della pubblicitaria. Stando agli spoiler, il ritorno in scena del personaggio darà vita a un triangolo con la giovane e il marito Vittorio. Perciò, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 Conti e Romagnoli saranno ancora una volta rivali.

Stavolta come finirà? Dunque, pare si preannuncino per il direttore del grande magazzino momenti di grande tensione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: rientra in scena il marito di Tina

Sin dall'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore Vittorio ha instaurato un legame di affetto e complicità con Tina Amato, tornata in Italia da Londra per allontanarsi dal marito Sandro, con cui è in crisi, e con un problema alle corde vocali che può compromettere la sua carriera di cantante. Stando alle anticipazioni, presto tra Conti e la giovane scoppierà la passione, ma la relazione sarà messa a dura prova dal ritorno a Milano del marito di lei, il discografico Recalcati. L'arrivo di quest'ultimo verrà mostrato nella puntata che sarà trasmessa il 28 gennaio. Perciò, Vittorio si troverà ancora una volta impelagato in un triangolo amoroso.