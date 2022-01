La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è stata caratterizzata sin dall'inizio da alcune novità riguardanti il cast della soap. Ci sono state uscite di scena, ritorni e nuovi arrivi. Stando alle anticipazioni, questo "viavai" continuerà anche nelle prossime settimane. Infatti, a breve, tornerà in scena Sandro Recalcati, interpretato dall'attore Luca Capuano. Come i telespettatori sanno, la moglie Tina è riapparsa all'inizio della stagione e, nel corso delle puntate, è emerso che il loro matrimonio è al capolinea. Come reagirà la cantante all'arrivo del marito?

Quale motivo lo ha spinto a rientrare in Italia? L'interprete del discografico, in un'intervista rilasciata a Gente, ha rivelato: "Sandro torna per raccontare la sua verità".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Luca Capuano: 'Sandro torna per raccontare la sua verità'

Luca Capuano vestirà ancora una volta i panni di Sandro Recalcati. L’uomo è il marito di Tina (Neva Leoni), tornata in Italia per affrontare un'operazione alle corde vocali e per fuggire da un matrimonio che sembra ormai fallito. Ma quali sono le reali motivazioni che hanno messo in crisi la coppia? Sentendo solo la versione di Tina, a lungo ha prevalso il sospetto che l'uomo l'avesse tradita e abbandonata dopo aver saputo del suo problema alle corde vocali.

Stando alle anticipazioni rilasciate da Luca Capuano, le cose sarebbero andate in modo diverso. A tal proposito, nell'intervista, l'attore de Il Paradiso delle signore ha dichiarato: "Tutti pensano che abbia abbandonato la moglie perché non poteva più cantare. Non è così. Sandro torna per raccontare la sua verità". Dunque, il pubblico conoscerà come sono andate realmente i fatti mentre i due si trovavano a Londra.

Spoiler de Il Paradiso delle signore 6, Capuano: 'Sandro deciso a riconquistare Tina'

La verità raccontata da Tina Amato sulla crisi del suo matrimonio, dunque, potrebbe essere diversa da quella di Sandro Recalcati. Tuttavia, in qualunque modo siano andate le cose, per Luca Capuano è importante spiegare il motivo per cui il suo personaggio farà ritorno nella soap.

"Sandro sarà deciso a riconquistare Tina e si intrometterà tra lei e Vittorio". Come i telespettatori hanno visto nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore 6, Tina è sempre più vicina a Conti (Alessandro Tersigni) e presto la loro complicità andrà oltre l'amicizia. Perciò, il discografico approderà a Milano per allontanare la moglie dal direttore del grande magazzino. Riuscirà nel suo intento?

Una new entry ne Il Paradiso delle signore 6: nelle prossime puntate arriva Ferdinando di Torrebruna

In attesa di sapere quali risvolti avrà la storia tra Sandro e Tina, si può già anticipare l'entrata in scena di un nuovo personaggio che andrà a portare scompiglio nella coppia formata da Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti).

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 14 febbraio i telespettatori conosceranno Ferdinando di Torrebruna, interpretato dall'attore Fabio Fulco. Stando alle anticipazioni ufficiali già rilasciate sul web, la new entry sarà un ricco armatore che rimarrà colpito dalla straordinaria somiglianza tra la defunta moglie e la giovane ereditiera. L'uomo si innamorerà di Ludovica e inizierà a corteggiarla, anche con l'approvazione di Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) che lo riterrà, al contrario di Marcello, un "buon partito" per la figlia.