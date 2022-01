Il personaggio di Ezio Colombo è attualmente protagonista di un'intricata storyline de Il Paradiso delle Signore 6. L'uomo, infatti, si trova al centro di un triangolo tra l'ex moglie Gloria e la nuova compagna Veronica. Come se non bastasse, continua a nascondere alla figlia Stefania che la madre sia ancora viva. Le troppe bugie lo hanno messo in una situazione complicata il cui equilibrio sta iniziando a vacillare. Come andrà a finire? A tal proposito, in una recente intervista, l'interprete di Ezio, Massimo Poggio, ha rilasciato qualche piccola anticipazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Massimo Poggio: 'L'amore per Gloria è ancora vivo'

In un'intervista rilasciata al sito TV Soap Massimo Poggio ha parlato del suo personaggio e della scelta che presto dovrà fare tra Veronica (Valentina Bartolo) e la capocommessa Moreau (Lara Komar). "Ezio è diviso tra la compagna e l'ex moglie. Ha due vite, una attuale e una passata che si è 'congelata' con la sparizione di Gloria", ha spiegato l'attore. Dunque, l'uomo si è rifatto una vita accanto alla vedova Zanatta, ma il passato è rimasto dietro le quinte fino a che la moglie non è riapparsa nella sua vita. L'interprete di Colombo ha rivelato che i sentimenti per la madre di sua figlia non si sono mai spenti: "Ezio ha sentito riaffiorare quelle sensazioni che credeva ormai dimenticate.

L'amore per Gloria è ancora vivo".

'Farà la sua scelta': le anticipazioni di Massimo Poggio sul futuro di Ezio ne Il Paradiso delle signore 6

Con l'arrivo di Ezio Colombo all'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore la trama incentrata su Gloria e Stefania (Grace Ambrose) è diventata ancora più complessa. Da una parte c'è la capocommessa, tentata dal rivelare la verità, ma frenata dal timore delle conseguenze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dall'altra, Ezio desidera andare avanti e vivere la sua vita accanto alla compagna Veronica, ma anch'egli sente che qualcosa è ancora in sospeso. Massimo Poggio, sempre nel corso dell'intervista riportata su Tv Soap, ha ammesso che rivedere Gloria rimetterà in discussione le decisioni prese dal suo personaggio. "C'è questo grande dilemma che prima o poi si scioglierà.

Ezio farà la sua scelta", ha svelato l'interprete piemontese. Ma come e quando accadrà? L'attore ha cercato, senza sconfinare negli spoiler, di rispondere anche a questa domanda: "Non so in quale modo, ma l'argomento verrà affrontato. Siamo ancora a metà stagione e dovranno accadere molte altre cose.

'Le bugie sono un'arma a doppio taglio': Poggio parla delle scelte di Ezio per proteggere Stefania

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tv Soap Massimo Poggio ha parlato delle tante bugie che il suo personaggio racconta per proteggere Stefania, la figlia nata dall'unione con la moglie Gloria. "Ezio sta prendendo atto che le bugie raccontate per nascondere la verità, in un certo senso, stanno diventando un'arma a doppio taglio", ha ammesso l'attore.

Stando alle anticipazioni emerse da queste dichiarazioni, dunque, Colombo e i telespettatori dovranno aspettarsi che il castello di menzogne prima o poi crolli. "In realtà, Stefania non è più una bambina e non le si possono più raccontare le fiabe. Diventerà sempre più difficile mantenere una costruzione fatta di bugie e verità nascoste", ha rivelato Poggio.