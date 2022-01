Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 10 al 14 gennaio 2022 sono pronte a far luce su diverse storie rimaste in sospeso e introdurre nuove interessantissime trame. Le puntate andranno come sempre in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche degli episodi.

Occhi puntati su Flora, che riceverà una lettera da parte di Umberto che cambierà ogni cosa.

Intanto, a Milano torna inaspettatamente Dante Romagnoli, pronto a scombinare i già delicati equilibri di villa Guarnieri.

Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni 10-14 gennaio 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, svelano che Ezio penserà al suo imminente matrimonio con Veronica. Alla luce di quanto successo, sembra deciso a rivelare alla compagna tutta la verità su Gloria.

Intanto, Flavia coglie in flagrante la figlia Ludovica mentre è con Marcello. Ora, non ci sono più dubbi sulla loro relazione.

Vittorio fa una scoperta infelice

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio su Rai 1, Flora riceverà un incarico dagli Americani di estrema importanza. Conti, però, si rende conto che la ditta Palmieri non è in grado di farvi fronte.

Attenzione a quanto accadrà al grande magazzino durante una prova vestiti: le Veneri verranno in possesso di un braccialetto nel quale è incisa la data di nascita e il nome di Stefania.

Gloria consegna il braccialetto a Ezio, lasciando a lui la decisione di dire o meno alla figlia la verità.

Umberto ferma Flora con una lettera: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La giovane Ravasi comunica a Umberto e Adelaide di voler lasciare villa Guarnieri. Il commendatore sente una stretta al cuore e così decide di giocare la sua ultima carta: le scrive una lettera nella quale racconta la dinamica della morte di Achille.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora, davanti a quel gesto, sceglie di rimanere a Milano.

Buone notizie per Tina che, dopo la delicata operazione alle corde vocali, potrà finalmente tornare a cantare.

Nel frattempo, Ezio ottiene il tanto desiderato certificato di morte di Gloria. Ora è tutto pronto per poter sposare Veronica, ma è ciò che davvero vuole?

Mentre il signor Colombo è immerso nei suoi dubbi, ecco che a Milano torna a sorpresa Dante Romagnoli. Vittorio è il primo a venire a sapere della notizia, mentre è impegnato a rivendicare il suo affare tra la ditta Palmieri e gli americani. Che cosa vorrà Romagnoli? Lo scopriremo molto presto.