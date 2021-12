Gli spoiler della famosa soap opera di Rai 1 'Il Paradiso delle Signore' promettono diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio, Vittorio Conti cercherà di essere positivo con l'ingresso del nuovo anno e si dedicherà ai nuovi progetti per il grande magazzino. Nel frattempo, Tina deciderà di operarsi: il suo intervento verrà fissato immediatamente. Veronica ed Ezio, invece, organizzeranno le loro nozze, mentre Gloria guarderà la futura sposa con estrema gelosia. Successivamente, Ernesta scoprirà delle cose importanti in merito a sua nipote, recandosi poi a Milano.

Ludovica non riuscirà a convivere con sua madre Flavia, ma non avrà molta scelta, poiché la donna deciderà di trattenersi a Milano ancora per un po' di tempo.

Tina decide di operarsi

Nelle prossime puntate de 'Il Paradiso delle signore', Vittorio Conti inizierà l’anno nuovo in maniera ottimistica e con tanti progetti in mente per il grande magazzino. Nel frattempo, Umberto sarà sempre più convinto del fatto che la rivista del Paradiso debba uscire anche in edicola. Tina, invece, deciderà di operarsi: l’intervento verrà fissato subito dopo. Flavia, invece, affronterà sua figlia e le chiederà spiegazioni riguardo la cravatta ritrovata in casa. Più tardi Ezio e Veronica cominceranno ad organizzare il loro matrimonio, mentre Gloria sarà assai gelosa nel vedere la Zanatta con l’anello di fidanzamento al dito.

Nel contempo, Ludovica avrà un brutta discussione con sua madre per poi andare a cercare conforto da Marcello: l’uomo, intanto, sarà tornato a casa di Armando.

Adelaide e Flavia ai ferri corti

Ezio e Veronica avranno bisogno del certificato di morte di Gloria per sposarsi e scopriranno che, per avere il documento, è necessaria la firma di Ernesta.

Adelaide e Flavia, intanto, saranno nuovamente ai ferri corti. Gloria, invece, confesserà a Ezio che sua zia ha scoperto tutto su di lei e che sta per arrivare a Milano. Nel frattempo, presso il Circolo, si festeggerà la Befana: con l’occasione verrà dato spazio ad un particolare evento ippico, dove parteciperà anche Stefania.

La donna resterà al fianco di Marco, durante un’intervista ad una giovane ragazza. Alla serata verrà invitata anche Gemma, mentre al Paradiso si svolgerà la tipica riffa di beneficenza. Successivamente, Ernesta confesserà a Ezio i suoi dubbi riguardo la dichiarazione di morte di Gloria, per la quale dovrà presentarsi davanti al processo. Infine, Ludovica non riuscirà a sostenere nel migliore dei modi la presenza di sua madre Flavia in casa sua, ma la donna non sembrerà intenzionata a lasciare Milano: anzi prolungherà il suo soggiorno.