L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana 17-21 gennaio 2022 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Occhi puntati sulle vicende di Ezio Colombo che si ritroverà messo alle strette per il suo passato e per quella relazione segreta con Gloria Moreau, di cui non ne ha mai parlato alla sua futura moglie Veronica. Intanto Vittorio si ritroverà a dover fare i conti con una proposta lavorativa da parte di Dante Romagnoli e sarà un po' in crisi.

Veronica indaga su Colombo e Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 al 21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 17 al 21 gennaio 2022, rivelano che Veronica comincerà ad avere dei sospetti sul conto di suo marito e tale situazione diventerà sempre più difficile da gestire e sostenere.

La donna si renderà conto chiaramente che c'è qualcosa di nascosto nel legame tra il suo futuro marito Ezio Colombo e Gloria Moreau.

Senza pensarci su due volte, Veronica deciderà di andare fino in fondo in questa vicenda e quindi di scoprire tutta la verità su quello che sta succedendo.

Gli spoiler dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6 previsti fino al 21 gennaio 2022, rivelano che Veronica farà una scoperta a dir poco scioccante.

Ezio e Gloria vengono smascherato per la storia segreta

La donna, infatti, scoprirà ufficialmente la prova che testimonia il fatto che tra Colombo e Gloria ci sia stata una relazione in passato.

Trattasi di uno scatto che spazzerà via ogni dubbio di Veronica e che, al tempo stesso, la getterà nello sconforto totale, perché la donna capirà e si renderà conto di essere stata ingannata, raggirata a presa in giro dal suo futuro marito.

Ezio e Gloria, di conseguenza, si ritroveranno messi nei guai per questa storia segreta che hanno sempre cercato di tenere nascosta a tutti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 21 gennaio, però, rivelano che da questo momento in poi tutto potrebbe cambiare.

Veronica non avrà alcuna intenzione di tacere e così deciderà subito di prendere in mano le redini e il controllo della situazione, tanto da avere un confronto serrato con Gloria Moreau.

Vittorio in crisi sulla proposta di Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 gennaio

E poi ancora, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, Vittorio si ritroverà ad affrontare una proposta lavorativa che gli verrà fatta da Dante Romagnoli, da poco rientrato in città dopo un lungo periodo di assenza.

Dante avanzerà delle proposte a Conti per portare avanti l'affare con gli americani, ma Vittorio non sarà super-entusiasta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, infatti, rivelano che Vittorio andrà in crisi e non saprà cosa fare mentre Umberto gli consiglierà di gettarsi a capofitto in questa nuova avventura e quindi di accettare la proposta di Dante.

Per Tina, invece, arriverà il momento di rimettere piede a Milano dopo essere stata assente per diversi giorni.

La figlia di Agnese si è sottoposta all'operazione che aveva rimandato più volte per paura: tutto è andato nel migliore dei modi e Tina potrà tornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni, riabbracciando le persone che hanno fatto il tifo per lei, in primis Vittorio che ritroverà di nuovo la sua "amica speciale".