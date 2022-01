L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per la settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ezio Colombo che si ritroverà a fare i conti con il desiderio di dire la verità alla sua futura moglie sul legame con Gloria. Intanto Ludovica, dopo il ritorno in città di sua mamma, si ritroverà a fare i conti con un perfido ricatto da parte della donna.

Ezio combattuto prima delle nozze con Veronica: anticipazioni Il Paradiso 10-14 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 10-14 gennaio 2022, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Ezio Colombo, dato che l'uomo desidera convolare a nozze al più presto con la sua amata Veronica.

Ezio, però, apparirà combattuto: l'uomo desidera confessare alla sua futura moglie tutta la verità legata al suo rapporto con Gloria, la donna con cui è stato sposato per diverso tempo.

Al tempo stesso, però, Ezio ha paura che questa confessione possa mettere in crisi tutto il rapporto che ha costruito con la sua futura moglie nel corso di questi anni.

Sta di fatto che, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6 previsti fino al 14 gennaio 2022, Ezio riuscirà ad ottenere il tanto atteso certificato di morte di Gloria, imprescindibile per poter convolare a nozze con Veronica.

Ludovica subisce il ricatto di sua madre: spoiler Il Paradiso 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ludovica Brancia.

La relazione segreta tra Ludovica e Marcello verrà scoperta da Flavia, mamma della ragazza, tornata a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Ebbene, Flavia non si farà problemi a mettere alle strette sua figlia: quello della donna sarà un vero e proprio ricatto verso Ludovica e in mezzo ci saranno interessi economici.

Di conseguenza, Ludovica si ritroverà costretta ad affrontare questa triste situazioni in cui l'ha messa in mezzo sua mamma: dovrà scegliere tra i soldi e l'amore per Marcello.

Vittorio in difficoltà, Gemma in crisi: anticipazioni Il Paradiso al 14 gennaio 2022

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 10 al 14 gennaio, rivelano che Vittorio si ritroverà in grande difficoltà quando si renderà conto che un importante accordo con una società americana, potrebbe sfumare.

Spazio anche alle vicende di Gemma e Marco: il ragazzo, con grande insistenza, proverà in tutti i modi a convincere la sua amata a tornare a cavallo.

Gemma, però, chiederà esplicitamente al nipote della contessa di non ripeterlo più, perché riavvicinarsi al mondo dell'equitazione, per lei vuol dire riaprire dei vecchi ricordi e delle ferite che ancora oggi le lacerano il cuore.