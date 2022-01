Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 17 al 21 gennaio 2022 alle 15:55. Gli episodi possono essere visti sia in streaming che in replica sul portale RaiPlay. Nella nuova settimana di programmazione ci sarà la svolta decisiva nella relazione di Ezio e Veronica. Zanatta, insospettita dal comportamento del compagno, decide di fare di testa sua e così si intrufola a casa di Gloria, che nel frattempo avrà lasciato Milano per raggiungere Firenze. Nel frattempo Gemma noterà lo strano comportamento della madre e ne sarà piuttosto preoccupata.

Attenzione anche a Dante, che tornato in città entrerà in affari proprio con l'ex rivale in amore: Vittorio.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore 6, puntate 17-21 gennaio 2022

Da non perdere le nuove puntate della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1. Centrale la storyline che ha per protagonisti Ezio e Veronica, prossimi alle nozze dopo che zia Ernesta ha dato la sua testimonianza per la presunta morte di Gloria.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Veronica capisce che Ezio le sta nascondendo qualcosa di importante su Gloria: qual è la vera natura del loro rapporto e cosa c'entra Stefania?

Decisa a scoprire da sola la verità, Zanatta fruga tra le cose di Ezio, ma viene colta in flagrante.

Nonostante l'imprevisto, Veronica non si arrende e prosegue nella sua ricerca.

Gloria va a Firenze e Veronica ne approfitta

Ezio prova a rassicurare Veronica, ma senza successo. Zanatta sente nel profondo del suo cuore che qualcosa non va.

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Gloria annuncerà la sua partenza per Firenze.

Starà assente per un po' e Tina la sostituirà nel ruolo di capo commessa.

Veronica, venuta a sapere del viaggio di Gloria, avrà un'idea: dopo essersi impossessata delle chiavi del suo appartamento, entrerà di nascosto in casa Moreau e noterà una foto che ritrae Ezio e Gloria insieme. La verità tanto temuta è venuta a galla, come previsto già anzitempo da zia Ernesta.

Ezio confessa le sue bugie

Negli episodi settimanali del Il Paradiso delle signore, Veronica metterà Ezio alle strette e lo costringerà a rivelarle tutta la verità su Gloria.

Ezio proverà a rassicurare Veronica dicendole di essere profondamente innamorato di lei e che la storia con Gloria ormai è morta e sepolta, ma le sue parole non sortiranno alcun effetto. Il matrimonio andrà a monte?

Nel frattempo Vittorio accetta di entrare in affari con Dante dietro consiglio di Umberto, preoccupato per le richieste troppo alte dei clienti americani alle quali la ditta Palmieri non riesce a far fronte.

Adelaide convoca Gemma a villa Guarnieri, spoiler Il Paradiso delle Signore

Gemma ha accettato di sostituire la cavallerizza del Circolo, provando a superare le paure e i traumi del passato.

La contessa la convoca alla villa per parlare con lei e farsi assicurare che sarà all'altezza della ragazza che sostituirà: al Circolo non sono ammesse brutte figure.

La povera Gemma, già in ansia per questa richiesta, sarà anche preoccupata per lo strano comportamento della madre. La giovane non sa infatti ciò che è accaduto tra Veronica ed Ezio. La famiglia Colombo sta per essere distrutta? Lo sapremo molto presto.