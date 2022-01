Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata di Amici, la prima del 2022. Il 15esimo speciale della ventunesima edizione è stato registrato l'8 gennaio, quindi in rete già circolano le anticipazioni dettagliate di ciò che è successo in studio al rientro dalle vacanze. Arisa ha giudicato la gara tra i cantanti, mentre i professori hanno rimproverato i ragazzi perché si sono applicati poco durante la pausa: solo Rea e Nicol sono state ligie al dovere. Momento leggerezza dedicato a due coppie del cast: baci in casetta tra Alex e Cosmary, Sissi e Dario.

Nuovo appuntamento con Amici

Domenica 9 gennaio, andrà in onda la quindicesima puntata di Amici, la prima del 2022. Maria De Filippi ha condotto lo speciale in questione circa 24 ore fa, quindi i fan più curiosi già sanno cosa sarà trasmesso su Canale 5 tra poche ore.

La prima buona notizia che arriva direttamente dagli studi Elios, è che nessun allievo è stato eliminato.

Visto che molti ragazzi della classe non si sono impegnati durante la pausa natalizia, i professori hanno deciso di punirli sorteggiando chi di loro avrebbe affrontato una sfida immediata. LDA e Sissi si sono confrontati con due talenti esterni e sono riusciti a batterli, riprendendo possesso della loro maglia da titolari.

Rea e Nicol avrebbero dovuto avere dei faccia a faccia con due aspiranti alunni ma, siccome durante le vacanze hanno fatto i compiti assegnati, la commissione ha deciso di graziarle evitando loro una possibile esclusione dal cast.

Amori e tensioni nella casetta di Amici

Il rientro dalle vacanze non è stato tutto rose e fiori per i ragazzi di Amici. Maria De Filippi, infatti, ha mandato in onda una serie di video in cui si dimostrava lo scarso impegno di molti allievi durante la pausa natalizia: Albe non si è applicato nelle faccende domestiche e la maggior parte dei cantanti non ha portato a termine i compiti assegnati (fatta eccezione per Rea e Nicol).

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 9 gennaio, fanno sapere che alcuni talenti hanno preferito "amoreggiare" piuttosto che fare ciò che gli insegnanti avevano assegnato.

In due filmati che sono stati trasmessi in studio, si sono visti i baci che due coppie di quest'anno si sono scambiati davanti alle telecamere: Sissi e Dario sono sempre più affiatati e innamorati, Alex e Cosmary hanno ceduto all'attrazione e si sono fidanzati dopo settimane di timido corteggiamento.

La classifica dei cantanti di Amici

A proposito della ballerina che ha conquistato il cuore di Alex, il 2022 è iniziato alla grande anche professionalmente parlando. Alessandra Celentano, infatti, ha deciso di confermare la maglia di Cosmary dopo aver notato in lei un miglioramento.

Restando sempre nella categoria danza, ben tre talenti non si sono esibiti perché infortunati: Mattia, Carola e Cristiano erano in studio ma non hanno potuto ballare per vari dolori fisici che stanno cercando di risolvere al più presto possibile.

La gara interna tra i cantanti, invece, è stata giudicata da Arisa. L'ex professoressa di Amici ha dato il voto più alto a Sissi e i più bassi ad Albe, Luigi e Nicol: i tre meno apprezzati dovranno affrontare una sfida la prossima settimana.

Per quanto riguarda la cantautrice dagli occhi azzurri, si sa che ha passato la maggior parte della registrazione a piangere.

Anche per Elena non è stata una puntata semplice: la ragazza è stata messa in discussione da Rudy Zerbi, che ha chiesto ad un'aspirante allieva di entrare in casetta perché presto potrebbe prendere il posto della titolare.

La classe, infine, ha accolto la new entry Alice: la ballerina è entrata con il parere positivo di tutti i prof e ora sarà lei a decidere la squadra alla quale aggregarsi.