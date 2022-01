Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno prossimamente in onda su Rai 1, rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

L'attenzione sarà focalizzata non solo sulla famiglia Colombo, impegnata ad organizzare le nozze tra Veronica ed Ezio, ma anche su Vittorio Conti. Il direttore del Paradiso troverà nuovamente l'amore, dopo la separazione da Marta. Dopo gli screzi avuti con Marco, Stefania potrebbe invece decidere di lasciare la città e inseguire il sogno di diventare una giornalista.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio pronto a un nuovo amore

Dopo la decisione di Marta di trasferirsi all'estero per perfezionare la sua carriera da fotografa, Vittorio ha deciso di dedicarsi interamente al suo lavoro.

Nonostante il suo triste stato d'animo dovuto alla separazione della giovane Guarnieri, il direttore del grande magazzino non si è mai abbattuto e ha fatto di tutto per rendere sempre più unico e originale il suo negozio. Grazie all'invenzione della rivista "Paradiso Market", le vendite del Paradiso sono aumentate.

Dal punto di vista sentimentale, il dottor Conti si sentirà solo. Stando alle anticipazioni, sembrerebbe che la vicinanza a Tina Amato verrà interrotta dall'arrivo inaspettato di Sandro Recalcati. L'ex marito della cantante tornerà a Milano per chiarire il suo rapporto con la figlia di Agnese. Tuttavia Vittorio conoscerà un'altra donna e se ne innamorerà. Al momento non si conosce l'identità della donna che farà breccia nel cuore del direttore, ma le trame rivelano che non mancheranno le sorprese.

Il Paradiso 6, possibile addio a Stefania Colombo

Le anticipazioni sui nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda nei prossimi mesi, rivelano nel dettaglio che a casa Colombo non mancheranno i colpi di scena. L'intera famiglia sarà occupata con i preparativi del matrimonio tra Ezio e Veronica. Il direttore della Ditta Palmieri intanto si sentirà sempre più in colpa per non aver ancora rivelato alla compagna che l'ex moglie Gloria è tornata a Milano e che lavora al Paradiso.

Puntata dopo puntata invece, Stefania continuerà a fare i conti con il carattere saccente di Marco di Sant'Erasmo. Stanca dei suoi comportamenti, la figlia di Ezio potrebbe decidere di lasciare la città e trasferirsi all'estero per inseguire il sogno di diventare una giornalista. Gli spoiler non rivelano se e come la ragazza apprenderà che Gloria Moreau è sua madre.