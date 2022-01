Vittorio è il protagonista de Il Paradiso delle signore e le vicende legate al direttore del negozio di moda stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nelle puntate della fiction che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, il marito di Marta avrà preoccupazioni a causa del lavoro. Infatti, Conti scoprirà che la ditta Palmieri non riuscirà a evadere gli ordini degli americani e dovrà prendere una decisione. Nel frattempo, a sorpresa, Dante Romagnoli tornerà a Milano.

Il Paradiso delle signore, trame al 14/1: Vittorio scopre che la Palmieri non riesce ad evadere gli ordini

Vittorio ha sempre cercato di portare gli affari del suo negozio anche fuori dai confini milanesi e, recentemente, è riuscito a conquistare anche una fetta di mercato negli Stati Uniti. Infatti, la collezione che Flora Gentile ha portato in passerella prima delle festività natalizie è stata un successo, al punto che gli americani sono stati entusiasti per gli abiti double face disegnati dalla stilista. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio, Vittorio farà una scoperta che non lo renderà felice, perché verrà a conoscenza che la Palmieri non sarà in grado di evadere gli ordini arrivati da oltreoceano.

Il Paradiso delle signore, episodi al 14/1: Vittorio non sa come risolvere il problema della Palmieri

Da qualche anno, Vittorio è il direttore de Il Paradiso delle signore e, sebbene la parola finale nella decisione spetti a lui, l'imprenditore ha validi aiutanti che gli danno consigli sul da farsi. Quando Conti si accorgerà che la Palmieri non riuscirà ad esaudire le richieste degli americani, Vittorio e il suo staff cercheranno di capire come risolvere il problema.

A quel punto, il marito di Marta non avrà esitazioni e prenderà una decisione definitiva e perentoria riguardo la questione.

Il Paradiso delle signore, puntate al 14/1: Vittorio rivendica la sua decisione, Dante torna in città

Dopo avere preso la sua decisione, Vittorio rivendicherà la sua scelta. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, però, non rivelano cosa escogiterà Conti per risolvere il problema con la ditta Palmieri e, al momento, non è chiaro se l'imprenditore riuscirà a soddisfare le richieste dei clienti che sono arrivate dagli Stati Uniti.

L'unica cosa certa, attualmente, è che negli episodi che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, farà ritorno a Milano, a sorpresa, Dante Romagnoli. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate della fiction, per scoprire se Vittorio Conti riuscirà a evadere le richieste degli americani.