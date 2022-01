Clima infuocato nella casa del GF Vip anche dopo la puntata serale di questo lunedì 3 gennaio, caratterizzata da alcuni scontri in diretta televisiva.

Occhi puntati in primis su Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, protagoniste di un acceso scontro con Lulù Selassié. Una volta terminata la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, sia Katia che Soleil non hanno perso occasione per puntare il dito contro la coppia Manul-Lulù, sostenendo di essere deluse anche dall'atteggiamento del nuotatore.

Dopo la puntata del GF Vip, Katia e Soleil sparlano di Manuel-Lulù

Nel dettaglio, Soleil e Katia si sono ritrovate ai ferri corti con la principessina Lulù durante l'ultima puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5.

Lulù ha prima messo a tacere Soleil Sorge in diretta tv e poi ha smascherato Katia, accusandola di essere stata la prima a puntare il dito contro la love story tra Alex Belli e la stessa Soleil, tanto da mettere in discussione la veridicità del loro sentimento.

Insomma Lulù si è tolta dei sassolini dalle scarpe e questa volta non le ha mandate a dire alle due inquiline che, subito dopo la puntata del GF Vip, si sono lasciate andare a delle amare riflessioni, tirando in ballo anche Manuel Bortuzzo.

'Non gliene frega niente', sbotta Katia contro Manuel

La prima a criticare il giovane nuotatore è stata la cantante lirica, la quale sostiene di vederlo cambiato da quando si è rafforzato il suo rapporto sentimentale con la principessina.

"È cambiato questo ragazzo, è cambiato. C'ha gli occhi spenti. Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola", ha detto Katia che ha così puntato il dito contro Manuel, quasi a sottolineare il fatto che ormai è come se fosse inesistente all'interno della casa del GF Vip.

Una versione dei fatti che è stata confermata anche da Soleil Sorge, la quale ha aggiunto di esserci rimasta male anche per la nomination da parte di Manuel, il quale secondo l'ex protagonista di Uomini e donne, si sarebbe fatto "intortare".

A seguire, Katia ha continuato a criticare la giovane principessina Selassié, accusandola di essere una "sanguisuga".

Anche Alfonso Signorini perde le staffe in diretta al Grande Fratello Vip

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che si respira all'interno della casa del GF Vip a distanza di poche ore dalla diretta serale di questa settimana.

Lo stesso Alfonso Signorini, durante la trasmissione, ha perso le staffe con le concorrenti che non facevano altro che parlarsi addosso durante il momento delle nomination.

Il conduttore ha ammesso di non aver mai visto una situazione del genere nell'arco dei tre anni di conduzione di questo reality show, bacchettando duramente anche Soleil Sorge.