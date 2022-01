Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e novità nel legame tra Tina e Vittorio. I due si ritroveranno sempre più complici e vivranno dei nuovi momenti di grande intesa e passione. Intanto per Gemma arriverà il momento di scoprire tutta la verità sul segreto che sta nascondendo sua mamma e, a quel punto, la ragazza deciderà di affrontare in prima persona la questione.

Scatta il bacio tra Tina e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 24 al 28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 28 gennaio 2022, rivelano che tra Tina e Vittorio non mancheranno i nuovi momenti di grande intensità.

I due verranno beccati in atteggiamenti intimi da Roberto.

Immediata la reazione di Vittorio che cercherà in tutti i modi di minimizzare quello che è accaduto: Conti, infatti, confesserà al suo amico che c'è stato solo un bacio con Tina e che non si sono spinti oltre.

Tuttavia, sarà ormai evidente a tutti che tra Tina e Vittorio vi è un'intesa e un'alchimia che va oltre il semplice rapporto di amicizia. La passione tra i due si nota palesemente e non passerà inosservata neppure agli occhi dell'attenta Agnese.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna sarà convinta del fatto che tra sua figlia e Vittorio ci sia del tenero, motivo per il quale si metterà all'opera per far sì che Agnese eviti di fare scelte sbagliate, gettando all'aria la sua precedente relazione con Sandro, di cui sembrano essersi perse le tracce.

Gemma scopre la verità su Veronica e Gloria: spoiler Il Paradiso 6

Occhi puntati anche sulle intricate vicende che riguardano Veronica ed Ezio. Il clima tra i due continuerà ad essere particolarmente teso e la giovane Gemma si renderà conto che c'è qualcosa che non va in sua madre.

Dopo aver notato una serie di atteggiamenti strani, Gemma deciderà di indagare per scoprire la verità su quanto sta succedendo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza si ritroverà così ad origliare una conversazione privata tra Veronica e Gloria: sarà a quel punto che Gemma capirà tutto e scoprirà l'amara verità su quello che sta accadendo a sua madre.

Un duro colpo per Gemma che, dopo essersi resa conto di come stanno i fatti, deciderà di affrontare in prima persona la situazione.

Flavia trama contro Ludovica e Marcello: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 28 gennaio 2022, rivelano che Gemma affronterà così Gloria, considerandola la nemica.

Occhi puntati anche sulle vicende di Flavia: in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana trasmessa su Rai 1, la donna continuerà a tramare alle spalle di sua figlia Ludovica.

Flavia non ha alcuna intenzione di accettare la relazione tra Ludovica e Marcello, motivo per il quale cercherà di impegnarsi con tutta se stessa per fare in modo che i due si lascino e che intraprendano strade differenti.

Riuscirà la perfida e astuta donna nel suo intento oppure l'amore sincero tra Ludovica e Marcello vincerà su tutto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore 6.