L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato dal 10 al 14 gennaio 2022, con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti, che si ritroverà a dover gestire un affare con gli americani, il quale però rischierà di saltare all'ultimo momento. Spazio poi alle vicende di Flavia, che deciderà di lasciare per sempre Milano e di trasferirsi altrove.

Vittorio in difficoltà sul lavoro: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che si parlerà delle vicende di Vittorio Conti.

Per lui, infatti, si presenterà un importante affare con gli americani, che gli permetterà così di intraprendere una partnership con il grande magazzino.

Peccato, però, che questa trattativa di grande importanza rischierà di saltare in quanto la ditta Palmieri, farà presente di non essere in grado di far fronte alle richieste che sono state avanzate dagli americani.

Il ritorno di Dante Romagnoli

Di conseguenza, Vittorio si ritroverà in grandissime difficoltà e sarà costretto a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Il colpo di scena di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore arriverà nel momento in cui al grande magazzino tornerà a bussare Dante Romagnoli, che già in passato aveva avuto modo di collaborare con Vittorio Conti.

Cosa succederà a questo punto? L'arrivo del tutto inaspettato di Dante a Milano, potrebbe essere di buon auspicio per Vittorio affinché porti a termine la sua trattativa con gli americani oppure no?

In attesa di scoprire quello che succederà, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Flora.

Flora pronta a lasciare la città: anticipazioni Il Paradiso 10-14 gennaio 2022

La stilista che, per tutte queste settimane, ha cercato la verità sulla morte misteriosa di suo padre Achille, sembrerà disposta a voler mettere una pietra sopra al passato.

Per questo motivo, Flora annuncerà la sua volontà di abbandonare per sempre Milano e quindi di trasferirsi altrove, dove potrebbe cominciare un nuovo percorso di vita.

Tale decisione sarà un vero e proprio choc per Umberto che, per la prima volta, deciderà di essere limpido con Flora e quindi le farà recapitare una lettera contenente all'interno tutta la sua verità sulla morte di Achille.

Maria furiosa contro Irene: trame Il Paradiso 6 al 14 gennaio

Occhi puntati anche sulla zia Ernesta che, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma fino al 14 gennaio, annuncerà la sua partenza da Milano e quindi il suo addio alla città dopo il breve soggiorno.

Intanto Irene si metterà all'opera per riuscire a cercare una nuova coinquilina con la quale poter condividere l'appartamento in affitto.

La ragazza, però, porterà avanti tale ricerca senza mettere al corrente Maria.

Ebbene, nel momento in cui Maria scoprirà la verità dei fatti, non la prenderà affatto bene e non gradirà il modo di fare di Irene che, di fatto, ha agito alle sue spalle.