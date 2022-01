All'interno del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran non è apparsa pienamente soddisfatta rispetto al confronto avvenuto con Soleil Sorge nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022 e poi nel corso della giornata di martedì.

La venezuelana ha deciso di sfogare la propria delusione, consapevole di poter contare sul sostegno di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan mentre erano con la modella in cucina. La prima ha detto a Duran di essere orgogliosa anche delle lacrime che escono, provando a far vedere ciò che di piacevole ci può essere in questa situazione, evidenziando che la sofferenza provata ora le servirà per essere una donna più forte nel futuro.

Anche la soubrette campana si è sentita particolarmente vicina alla venezuelana ed ha tentato di starle accanto, convinta che un uomo non dovrebbe mai meritare le sue lacrime ed ha definito dolce la modella.

Manila a Delia su Alex: 'Non ha rispetto del tuo dolore'

Delia Duran è sembrata davvero molto triste per la questione complicata che sta vivendo con Alex Belli e presa dallo sconforto ha dichiarato di aver intenzione di lasciarlo. Queste parole hanno trovato il sostegno di Manila Nazzaro che si è trovata d'accordo, evidenziando come rimanere accanto ad un uomo che non offre le giuste dimostrazioni che occorrono non può definirsi un uomo che ama. La venezuelana non è riuscita a smettere di versare lacrime per la situazione e anche Miriana Trevisan ha espresso il proprio punto di vista affermando sull'attore: "Si sta approfittando", convinta che non stia più supportando la moglie nella maniera corretta.

"Non ha rispetto del tuo dolore", ha chiosato, invece, la pugliese.

Katia Ricciarelli consola Duran

Manila Nazzaro si è unita al dolore sentito da Delia Duran. L'ex Miss Italia ha confessato di comprendere la situazione che sta passando la venezuelana proprio perché, nel suo passato, ha vissuto un'esperienza simile, inoltre, ha aggiunto che quanto sta subendo Delia non può ritenersi umano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trevisan, dal suo canto, è convinta che il responsabile della sofferenza della modella dovrebbe avvertire una vergogna profonda per quanto le sta facendo sentire. In seguito le tre ragazze si sono dirette nel salone dove era presente anche Katia Ricciarelli. La cantante, dopo aver visto la compagna d'avventura in lacrime ed esprimere la sua sofferenza, ha provato a smorzare la questione consigliandole di smetterla.

"Avessi io la tua età", ha detto la soprano. La cantante ha aggiunto che Duran ha la fortuna di poter stare in mezzo a molte persone e ha la possibilità di divertirsi, perciò l'ha invitata a stare serena. La gieffina ha poi sottolineato di aver preso la propria decisione in merito alla questione.