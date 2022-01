L'appuntamento con la fiction Doc 2- Nelle tue mani non andrà in onda il 3 febbraio e tornerà giovedì 10 febbraio con la quarta puntata in prima visione assoluta. Al centro dell'attenzione continuerà ad esserci il dottor Andrea Fanti che, in questi due nuovi episodi che andranno a comporre il quarto appuntamento della seconda stagione, sarà chiamato a far chiarezza una volta per tutte su quel segreto che assieme agli altri medici tiene nascosto, legato a quanto è successo durante la terribile fase della pandemia da Covid-19.

Cambio programmazione per la quarta puntata di Doc 2 - Nelle tue mani

Nel dettaglio, le anticipazioni su Doc 2 rivelano che la fiction subirà un cambio programmazione per quanto riguarda la quarta puntata di messa in onda.

Il prossimo 3 febbraio, infatti, la fiction con Luca Argentero non andrà in onda su Rai 1 per lasciare spazio alla messa in onda della terza serata del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, che andrà in onda come sempre per cinque serate in diretta tv.

Di conseguenza, gli appassionati e fan di Doc 2 dovranno fare a meno, per una settimana, dell'appuntamento con la fiction medical campione di ascolti, la quale però tornerà in onda nuovamente da giovedì 10 febbraio con la quarta puntata inedita.

Anticipazioni Doc 2, quarta puntata 10 febbraio

Le anticipazioni su Doc 2 del 10 febbraio, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Fare una scelta", il caso di Silvia una ex specializzanda di Andrea Fanti, riguarderà da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta verrà a galla il passato.

Intanto si scoprirà che il vero intento di Caruso, con i suoi test, è quello di mettere in difficoltà Andrea Fanti mentre Cecilia comincerà a scoprire il segreto della squadra.

Occhi puntati anche su Giulia che, in questo nuovo episodio della fiction riuscirà ad entrare in sintonia con Damiano, al punto da aprirsi anche sul passato.

A seguire, andrà in onda il secondo episodio di questa quarta puntata di Doc 2 dal titolo "Cane Blu".

Andrea fa chiarezza sul segreto che custodisce: anticipazioni Doc 2 del 10 febbraio

Le anticipazioni sulla trama del 10 febbraio rivelano che, tutti i segreti che sono stati custoditi fino a questo momento dalla squadra capitanata da Andrea Fanti, verranno tutti a galla.

Trattasi di un episodio speciale della serie, con il quale si renderà omaggio ai medici eroi che sono morti durante la fase cruciale della pandemia.

E così, finalmente Andrea svelerà il segreto che custodisce assieme ai suoi colleghi, su quanto è accaduto in quei terribili mesi di emergenza della pandemia.

Si arriverà anche all'origine della crisi di Gabriel e, insieme a Riccardo, si scoprirà qual è il vero significato dell'espressione "cane blu", che i medici usano ogni volta che devono affrontare un ostacolo ed una difficoltà.