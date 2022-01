Le trame della fortunata daily soap Il Paradiso delle Signore stanno per infittirsi. Prossimamente le porte del grande magazzino milanese si spalancheranno per accogliere uno degli attori più noti e amati in Italia: Fabio Fulco. Ad annunciare il suo ingresso è stato l'attore attraverso le pagine della settimana Gente. Fulco ha spoilerato una serie di dettagli che sicuramente lasceranno a bocca aperta i milioni di fan che seguono con passione le avventure del grande magazzino milanese. Ebbene, secondo a quanto appreso il personaggio interpretato da Fabio Fulco avrà a che fare con Ludovica Brancia di Montalto.

Le novità, però, non sono tutte qua! Attraverso i social si è scoperto che un'altra attrice entrerà in una parte lontana del cast: Alba Giaquinto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: in arrivo Fabio Fulco che interpreterà Ferdinando

Le anticipazioni di febbraio de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che, nel giorno di San Valentino, gli spettatori avranno modo di conoscere un nuovo personaggio di nome Ferdinando di Torrebruna. A prestare il volto a quest'ultimo sarà Fabio Fulco, ex fidanzato di Cristina Chiabotto e noto attore, conosciuto anche per i suoi ruoli in Un posto al sole e Vivere.

Ferdinando giungerà a Milano per questioni piuttosto di affari, infatti è un noto armatore per giunta vedovo.

Quando l'uomo si ritroverà di fronte Ludovica Brancia ne resterà profondamente colpito per via della somiglianza con la moglie.

Spoiler Il paradiso delle signore: Triangolo d'amore tra Marcello, Ludovica e Fernando

Dunque nascerà un triangolo d'amore che metterà alla prova la figlia di Flavia e il barista Marcello Barbieri. La coppia si troverà nel mezzo di un duro periodo e la presenza di Ferdinando non lascerà indifferente la famiglia Brancia.

All'interno dell'intervista, Fabio Fulco ha premesso che il suo personaggio non sarà affatto cattivo, anzi. Farà la corte a Ludovica ma senza mettere in cattiva luce il rivale Marcello. Come reagirà la giovane Brancia davanti a questo triangolo amoroso?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore arriva anche Luisella Marangon

Intanto attraverso i social network sono stati capitati dei nuovi spoiler. Grazie a Instagram si è appreso che prossimamente arriverà al Paradiso delle Signore una ragazza di nome Luisella Marangon. A dare il volto a questa new entry sarà l'attrice di 21 anni, Alba Giaquinto.

All'interno dei commenti presenti nel post pubblicato dalla stessa attrice, qualche fan le ha domandato se sarà solo una comparsa, ma Alba ha negato. Questo significato che interpreterà una parte attiva. Purtroppo al momento non è dato conoscere con esattezza quale. Tutto quello che si sa con certezza è, infatti, il nome del nuovo personaggio che sicuramente susciterà la curiosità nei numerosi fan de Il Paradiso delle Signore.