In Una vita le cose per Lolita si metteranno male. La moglie di Antonito non solo scoprirà il tradimento del marito con Natalia, ma dovrà affrontare un serio problema di salute. I medici infatti, le diagnosticheranno una malattia incurabile che sembrerà non lasciarle scampo. Antonito cercherà disperatamente una cura per salvare la moglie e pertanto riuscirà a contattare un luminare della medicina facendolo arrivare ad Acacias. Riuscirà a salvare Lolita?

Terribile diagnosi per Lolita: la donna ha un male incurabile

Nelle prossime puntate di Una vita, Lolita si troverà suo malgrado a vedere con i propri occhi il marito Antonito tra le braccia di Natalia.

Un fatto questo, che la sconvolgerà a tal punto da farle perdere i sensi. La donna, trasportata in ospedale, non starà affatto bene. I medici faticheranno a capire di quale male sia afflitta e la sottoporranno a numerosi esami medici. Solo dopo vari accertamenti, si scoprirà che Lolita sarà affetta da una malattia del sangue che, almeno per l'epoca, sarà incurabile. Una diagnosi terribile che sconvolgerà e non poco Antonito.

Lolita in fin di vita, Antonito cerca una cura

Ramon, Carmen e Antonito faranno credere a Lolita che con le cure si ristabilirà molto presto. Eviteranno quindi di dirle che avrà solo poche settimane di vita. Antonito disperato all'idea di perdere Lolita e sentendosi in colpa pure per averla tradita, cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione.

Il figlio di Ramon comincerà quindi ad informarsi sulla malattia che affligge Lolita e troverà dei casi simili al suo in Germania, trattati dal dottor Ramos. Antonito si metterà in contatto con questo luminare, il quale almeno inizialmente, gli confermerà che non ci sarà nulla da fare per Lolita. Antonito però non vorrà darsi per vinto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una vita, spoiler: Lolita scopre che sta per morire, Antonito non si arrende

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Lolita riuscirà a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che i suoi familiari le avranno mentito. La donna scoprirà infatti che il suo male sarà incurabile e che la porterà alla morte entro poche settimane.

Lolita lo scoprirà a causa della lingua lunga di Rosina. Lolita affronterà a muso duro i suoi familiari ma nel contempo, vorrà concentrarsi su Moncho. Consapevole di avere solo poche settimane di vita, vorrà passare ogni momento a sua disposizione con il figlio. Antonito a questo punto riuscirà a fare il miracolo e a trovare una cura per salvare Lolita? Per scoprirlo, bisognerà seguire i prossimi appuntamenti con la serie tv iberica che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.