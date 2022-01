Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo, Salvatore ha finalmente trovato l'amore e si è fidanzato con Anna. Purtroppo, però, Imbriani non ha ancora trovato il coraggio di raccontare al suo fidanzato la verità sul suo passato e non gli ha ancora rivelato che i suoi genitori, quando è rimasta incinta, non hanno più voluto sapere niente di lei. L'ex Venere sta continuando a mentire al suo compagno e, anche nella puntata andata in onda in televisione nella giornata del 12 gennaio, Anna ha raccontato al barista cosa è accaduto durante il parto della piccola Irene, ma gli ha detto una bugia.

Il Paradiso delle signore: Salvatore viene ingannato da Anna

Nell'episodio 83 de Il Paradiso delle signore, Anna ha aiutato il suo fidanzato in Caffetteria. Infatti, rimasto senza Marcello, Salvatore era in difficoltà a servire i clienti del locale e, pertanto, l'aiuto di Imbriani è stato fondamentale. Inoltre, il figlio di Agnese era molto preoccupato per sua sorella Tina, che stava affrontando l'operazione alle corde vocali e non era dell'umore giusto per affrontare da solo la giornata lavorativa. Imbriani ha provato a rincuorare Amato, rivelandogli cosa era accaduto quando ha partorito la piccola Irene. Purtroppo, però, Anna ha mentito a Salvatore.

Il Paradiso delle signore: la bugia di Anna detta a Salvatore

Cercando di dare la forza al suo fidanzato, infatti, Anna ha rivelato un retroscena sul suo passato, avvenuto con sua mamma quando ha partorito la sua bambina. Imbriani ha detto ad Amato: ''Quando è nata Irene, io ho avuto un travaglio lunghissimo e ti dico soltanto che mia mamma la stavano ricoverando con me per l'ansia''.

A quel punto, il barista della Caffetteria ha voluto sapere dettagli in più su quanto accaduto, chiedendo maggiori informazioni all'ex Venere de Il Paradiso delle signore. La mamma di Irene ha provato a fare capire a Salvatore che una lunga attesa di aggiornamenti durante un intervento chirurgico non indicherebbe per forza cattive notizie.

Il racconto che la contabile del negozio di moda ha fatto al fidanzato è stata una bugia.

Il Paradiso delle signore: i genitori di Anna avevano ripudiato la figlia, le menzogne dette a Salvatore

Anna non ha ancora rivelato al figlio di Agnese la verità su quanto le è accaduto in passato. Infatti, anni prima, l'ex commessa era rimasta incinta di Irene, nata dall'unione con Massimo Riva. Imbriani aveva conosciuto l'ingegnere, credendo che l'avrebbe sposata, ma non sapendo che, in realtà, l'uomo aveva già una moglie. Quando è rimasta incinta e ha scoperto l'inganno, i genitori di Anna hanno ripudiato la figlia e non hanno voluto più saperne di lei. Infatti, alla fine della seconda stagione de Il Paradiso delle signore, Imbriani era stata costretta a lasciare Milano con Quinto e la piccola Irene.

Durante il parto della bambina, avvenuto nella casa dove Anna viveva con le sue amiche, Imbriani era stata supportata da Reggiani e dalla sua amica Teresa. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se l'ex Venere riuscirà a raccontare la verità sul suo passato a Salvatore o se continuerà a mentire.