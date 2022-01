Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', ormai giunta alla seconda stagione: le vicende narrate sono ambientate cinque anni dopo quelle iniziali. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 17 al 21 gennaio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul bacio di Burak e Melo, sui continui dissidi fra Eda e Serkan per l'educazione di Kiraz, sulla competizione fra Aydan e Ayfer per guadagnarsi l'affetto della nipote, sul licenziamento di Melek e sulla creazione di un asilo all'Art Life.

Burak si ubriaca

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Burak vedrà Eda e Serkan insieme e, in preda allo sconforto, berrà fino ad ubriacarsi. Sotto l'effetto dell'alcool si recherà in riva al mare dove incontrerà Melo e la bacerà. La ragazza vorrebbe ricambiare lo slancio dell'amato ma lui si addormenterà fra le sue braccia completamento sbronzo. In seguito, Melo si convincerà di volersi dichiarare a Burak perché convinta che lui possa ricambiare i suoi sentimenti. Serkan si trasferirà a casa di Eda, mettendola seriamente in difficoltà. La giovane, infatti, confiderà a Melo di non voler convivere con Bolat per paura di cedere alla tentazione di baciarlo. La convivenza fra i due si complicherà ulteriormente quando si renderanno conto di avere opinioni diverse su come voler educare la loro bambina.

Eda e Serkan si licenziano

Aydan e Ayfer faranno a gara su come viziare di più Kiraz, finendo anche per discutere su quale scuola la nipote dovrebbe frequentare in futuro. Deniz si sentirà offesa da Kerem e lo licenzierà in tronco. Eda e Serkan lo verranno a sapere e si licenzieranno a loro volta. Serkan trasferirà il suo ufficio in casa di Eda che manifesterà tutto il suo disappunto.

Prima di abbandonare l'hotel, Eda chiederà a Kerem di mostrare a Nese e Hakan il lavoro che ha svolto, mettendolo in difficoltà. Dopo il panico iniziale, il giovane svolgerà egregiamente il suo compito, facendo sì che Nese sponsorizzi i giardini di Eda ai suoi colleghi. Deniz lo verrà a sapere e si pentirà di aver licenziato Kerem e gli altri.

Serkan origlierà una telefonata fra Eda e Melo, scoprendo di aver vinto la scommessa che gli permetterà di rimanere con Kiraz per altre due settimane. La convivenza forzata della coppia li porterà a litigare ancora una volta quando Serkan annuncerà di volere aprire un asilo all'Art Life per portare la bambina lì' mentre loro stanno lavorando. Non essendo stata informata in anticipo Eda si arrabbierà con Serkan per averla ignorata in un'iniziativa che riguardava la figlia.