Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Gli spoiler della fiction daily nostrana per l'episodio n° 80 della sesta stagione raccontano che zia Ernesta esternerà a Ezio le proprie perplessità riguardo la dichiarazione di morte presunta di Gloria. Tra Flavia e la figlia Ludovica, intanto, i rapporti continueranno a essere tesi, inoltre la signora Brancia non intenderà andarsene dalla città meneghina tanto presto.

Anna, invece, riceverà un invito per andare a casa Amato per le presentazioni ufficiali, nel frattempo Marco tenterà di convincere Gemma a riprendere ad andare a cavallo.

Fiorenza, infine, rivelerà a Flavia della storia d'amore tra Marcello e Ludovica, mentre qualcuno sembrerà spiare la conversazione tra zia Ernesta e Teresio.

Zia Ernesta esterna a Ezio le perplessità riguardo la dichiarazione di morte presunta di Gloria

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di venerdì 7 gennaio rivelano che zia Ernesta risulterà alquanto perplessa riguardo la dichiarazione di morte presunta di Gloria e, a tal proposito, deciderà di parlarne a Ezio.

La presenza di Flavia in casa, intanto, non è fonte di felicità per Ludovica, in quanto madre e figlia sono arrivate già ai ferri corti e la giovane Brancia Di Montalto sta divenendo sempre più insofferente nei confronti della figura del genitore.

Flavia, però, non sembrerà voler andarsene dal capoluogo lombardo tanto presto.

Marco spronerà Gemma a riprendere ad andare a cavallo

Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio di venerdì 7 gennaio anticipano che sarà tempo di presentazioni ufficiali in casa Amato per Anna, la quale ha ricevuto un invito ufficiale dalla famiglia di Salvatore.

Marco, successivamente, ha notato con quanto rammarico Gemma osservava l'amazzone durante l'intervista e, a fronte di ciò, il giovane Di Sant'Erasmo invoglierà Zanatta a riprendere ad andare a cavallo, sebbene per la figlia di Veronica un passo del genere potrebbe risultare oltremodo doloroso.

Fiorenza rivelerà a Flavia che Ludovica e Marcello stanno insieme

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 80 della sesta stagione riportano che Fiorenza confesserà a Flavia che Ludovica e Marcello sono una coppia.

La zia Ernesta ed Ezio, invece, continueranno la loro conversazione su Gloria, in modo che Colombo possa mettere apposto al più presto gli ultimi cavilli burocratici e convolare finalmente a nozze con la sua amata Veronica.

Lo scambio di vedute tra i due dovrebbe rimanere segreto ma qualcuno li starà spiando.