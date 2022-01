Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana per la puntata di giovedì 3 febbraio raccontano che Vittorio (Alessandro Tersigni) proverà a spiegare come stanno le cosecon Tina a Sandro (Luca Capuano), ma l'uomo sarà deciso a lasciare Milano al più presto. Marco (Moisé Curia), al contempo, riceverà un invito ufficiale a casa Colombo, nel frattempo Gloria (Lara Komar) chiederà alla zia Ernesta (Pia Engleberth) di aiutarla a capire chi ha scritta la lettera minatoria che ha ricevuto.

Gemma (Gaia Bavaro), infine, comprenderà pian piano la valenza delle sue ultime azioni contro Moreau.

Sandro non accetterà le spiegazioni di Vittorio e sarà più che mai deciso a lasciare Milano al più presto

Le anticipazioni della fiction daily per l'episodio di giovedì 3 febbraio rivelano che le menzogne rifilate a Sandro da parte di Vittorio, in merito al rapporto con Tina, non potranno proseguire oltre.

Recalcati, mentre era ospite in casa di Conti, ha trovato fortuitamente il foulard che Tina aveva perso sotto il letto di Vittorio durante un momento di passione.

Conti, particolarmente imbarazzato, tenterà di spiegare come stanno le cose all'amico, ma Sandro non starà a sentirlo, affermando di lasciare il capoluogo lombardo prima possibile.

Marco riceverà un invito ufficiale a casa Colombo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore per la puntata numero 99 della sesta stagione anticipano che Marco riceverà un invito ufficiale a casa Colombo.

Per il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, però, non sarà una delle serate migliori per presentarsi alla famiglia di Gemma, a causa del trambusto generato dalla missiva minatoria ricevuta da Gloria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma comprenderà poco a poco la gravità delle sue azioni

Le trame della soap opera per l'episodio di giovedì 3 febbraio riportano che Gloria tenterà di vederci chiaro in merito alla lettera di minacce ricevuta.

Scoprendo l'artefice della stessa, la capo commessa del grande magazzino meneghino saprebbe da chi guardarsi le spalle e, soprattutto, chi al momento conosce la verità legata al suo passato.

Per riuscire a capire l'identità di chi ha scritto la missiva, Moreau deciderà di chiedere aiuto anche a zia Ernesta.

Gemma, infine, comprenderà poco a poco di aver generato un effetto domino che potrebbe avere effetti deleteri anche per la propria famiglia.

La giovane Zanatta, quindi, comincerà a percepire la reale gravità delle sue ultime azioni, in particolar modo la lettera di minacce indirizzata a Stefania.