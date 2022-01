Can Yaman affronterà un 2022 sicuramente d'oro. In primavera andrà in onda la sua prima serie con produzione italiana, Viola come il mare, che dovrebbe debuttare su Canale 5 di venerdì. Non solo: in estate sarà impegnato con le riprese di Sandokan, ma a breve dovrebbe tornare in Turchia per girare una serie che la prossima estate potrebbe essere trasmessa su Disney Plus.

Can Yaman: la nuova serie turca su Disney Plus

Can Yaman, a breve, potrebbe tornare in Turchia per girare una nuova serie per la piattaforma Disney Plus. Pare infatti che prima delle riprese di Sandokan, che dovrebbero svolgersi per circa quattro mesi tra l'estate e l'autunno, Can potrebbe finalizzare questa nuova serie per la piattaforma in streaming prima del previsto, visto che Disney Plus arriverà in Turchia nell'estate del 2022.

Non si sanno ancora molte cose su questa nuova Serie TV, ma a quanto pare, secondo i media turchi, al fianco di Can Yaman ci sarà una "famosa attrice straniera". Verrà prodotta dalla Ay Yapım e il regista dovrebbe essere Uluç Bayraktar. La stessa società di produzione darà vita a un'altra serie che avrà come protagonista Demet Özdemir. La serie si intitolerà Hanedan e si ispirerà alla soap opera degli anni Ottanta Dynasty. La serie in Turchia andrà in onda su Star Tv, lo stesso canale che nel 2018 ha ospitato DayDreamer - Le ali del sogno (i programmi trasmessi su questo canale possono essere seguiti gratuitamente anche dall'Italia).

Secondo indiscrezioni provenienti dai media turchi, al fianco di Demet Özdemir potrebbe esserci Kerem Bürsin, il Serkan di Love is in the air, ma ovviamente si tratta solo di rumor.

In primavera la messa in onda di Viola come il mare

Cresce anche l'attesa per la messa in onda di Viola come il mare, la serie tv prodotta da Lux Vide, che vede come protagonista Can Yaman insieme a Francesca Chillemi. Le riprese della serie sono ormai terminate e durante la prima parte del 2022 i telespettatori potranno vederla sui teleschermi di Canale 5.

Al momento non si hanno ancora certezze sulla data di debutto, ma secondo i listini pubblicati su Publitalia '80 (per il periodo che intercorre dal 9 gennaio al 26 marzo) la serie dovrebbe debuttare nella prima serata di venerdì, attualmente occupata dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (sempre in base ai listini, il secondo appuntamento settimanale con il reality show dovrebbe spostarsi il giovedì).

La serie con Can Yaman dovrebbe debuttare il venerdì sera dopo la messa in onda di altre due fiction. La prima prevista è Più forti del destino, produzione di quattro puntate che vede come protagoniste Giulia Bevilaqua e Laura Chiatti. La seconda è Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada. Ovviamente queste sono solo delle previsioni e Mediaset potrebbe riservarsi la possibilità di cambiare scelta per esigenze di palinsesto.