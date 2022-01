Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. Nella giornata di lunedì 24 gennaio, la fiction di Rai 1 andrà in onda in anticipo. Nel dettaglio, la puntata 91 verrà trasmessa due ore prima, subito dopo il TG1. I telespettatori potranno seguire le vicende che ruotano ai dipendenti del negozio di moda milanese a partire dalle 13:55. La modifica all’orario di messa in onda verrà fatto a causa di uno speciale, riguardo l’elezione del Presidente della Repubblica.

Il Paradiso delle signore: l'episodio 91 del 24 gennaio andrà in onda dopo il TG1

A causa delle consultazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, la consueta programmazione del nuovo episodio de Il Paradiso delle signore, previsto per il pomeriggio di lunedì 24 gennaio, subirà una modifica. Infatti, il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 sarà anticipato di due ore rispetto al solito, iniziando la messa in onda a partire dalle 13.55. La puntata 91 della fiction con protagonista Vittorio Conti durerà fino alle 14.35.

Il Paradiso delle signore, puntata del 24 gennaio: Gemma è preoccupata per Veronica

Nell’episodio de Il Paradiso delle signore del 24 gennaio ci sarà spazio per il triangolo formato da Veronica, Gloria ed Ezio.

In particolar modo, dopo che Zanatta ha scoperto la verità sul matrimonio fra il suo fidanzato e la capocommessa del negozio di moda, la mamma di Gemma avrà uno strano atteggiamento che desterà sospetti in sua figlia. Nel frattempo, Salvatore sarà intenzionato a fare il grande passo con Anna. Infatti, dopo qualche mese di relazione, il giovane Amato vorrà consolidare il suo rapporto con Imbriani.

Le anticipazioni dell’episodio 91 ci informano che il barista della Caffetteria verrà sostenuto dal suo socio e amico Marcello.

Il Paradiso delle signore, trama 24 gennaio: Tina e Vittorio in intimità

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 24 gennaio verranno trattate anche le vicende lavorative e sentimentali legate a Vittorio Conti.

Infatti, nei recenti episodi della fiction di Rai 1, il direttore dell’atelier milanese ha deciso di accettare l’aiuto di Dante Romagnoli, nonostante i trascorsi poco piacevoli avuti con l’imprenditore. Nella puntata 91, Beatrice e Umberto dovranno collaborare per riuscire a portare a termine l'accordo stipulato con gli americani. Nel frattempo, Tina e Vittorio verranno sorpresi in atteggiamenti intimi da Roberto. A quel punto, il marito di Marta minimizzerà l’accaduto con Landi, dicendogli che si è trattato soltanto di un piccolo bacio. Non resta pertanto che attendere il 24 gennaio, per scoprire cosa accadrà ai dipendenti del negozio milanese.