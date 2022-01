Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 6 nella giornata di lunedì 24 gennaio 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia Rai per quella giornata sarà completamente stravolto, dato che ci sarà la prima seduta alla Camera per le votazioni che porteranno all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Di conseguenza, per lasciare spazio a questo importantissimo appuntamento, la soap opera Il Paradiso delle signore andrà in onda in anticipo rispetto alla programmazione abituale.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: cosa succederà il 24 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la soap Il Paradiso 6 previsto per la giornata di lunedì 24 gennaio, prevede che l'appuntamento quotidiano non andrà in onda alle 15:55, ma sarà anticipato di due ore alle 13:55.

Il nuovo episodio della soap con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Emanuel Caserio e Vanessa Gravino, quindi, andrà in onda subito dopo l'edizione giorno del Tg 1.

Una variazione di palinsesto dovuta al fatto che, dalle 14:35 in poi, la linea passerà nuovamente al Tg 1 per un lunghissimo speciale che occuperà tutta la fascia del pomeriggio, dedicato proprio all'elezione del presidente della Repubblica.

La puntata de Il Paradiso 6 di lunedì 24 gennaio anticipata dopo il Tg 1

Lo speciale del telegiornale, infatti, coprirà tutta la fascia del pomeriggio prendendo il posto de Il Paradiso delle signore ma anche de La Vita in diretta e del quiz L'Eredità, che lunedì 24 gennaio non andranno in onda su Rai 1.

Tuttavia, i fan della soap opera ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo, dato che l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, malgrado questo stravolgimento nella programmazione Rai, non sarà cancellato ma solo anticipato.

Da martedì 25 gennaio, invece, la programmazione de Il Paradiso 6 tornerà ad essere quella abituale, con la messa in onda nella solita fascia oraria delle 15:55.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6 del 24 gennaio: Tina e Vittorio vengono beccati insieme

Ma cosa succederà in questa nuova puntata de Il Paradiso 6 di lunedì 24 gennaio?

Le anticipazioni sulla trama rivelano che Gemma sarà sempre più preoccupata per gli atteggiamenti di sua madre, la quale sembra nascondere qualcosa e ormai anche sua figlia ha capito che c'è qualcosa che non va.

Nonostante tutto, però, la donna si sforza di far sembrare che tutto stia andando bene ma questo atteggiamento non farà altro che insospettire sempre più Gemma.

Intanto Vittorio e Tina si lasceranno andare ad una serie di atteggiamenti intimi e, i due, saranno colti in flagrante da Roberto.

All'interno del grande magazzino, invece, si valuterà la proposta arrivata da Romagnoli in merito agli accordi da portare avanti con gli americani.