Venerdì 21 gennaio nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che dalle 21:30 andrà in onda una nuova puntata in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini e, questa settimana, è prevista una nuova eliminazione definitiva dal cast del programma. Tra i concorrenti a rischio spicca anche la principessina Jessica Selassiè, che potrebbe abbandonare definitivamente il gioco.

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip? Anticipazioni puntata 21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma su Canale 5 venerdì 21 gennaio, rivelano che per uno dei concorrenti in nomination arriverà il momento di salutare definitivamente la casa e quindi dire addio al gioco.

Quattro i concorrenti che sono al televoto e che rischiano l'eliminazione definitiva. Trattasi di Jessica, Federica, Davide e la coppia Valeria Marini - Giacomo Urtis.

Questo venerdì sera, uno di loro sarà eliminato dal gioco e saluterà tutti gli altri compagni di gioco che proseguiranno, invece, la loro corsa verso la finalissima.

Chi avrà la peggio tra i quattro vipponi in nomination? Occhi puntati in primis sulla principessina Jessica Selassié che, in questi giorni è stata al centro delle attenzioni per i suoi diverbi con l'amica Sophie Codegoni.

Jessica Selassié al televoto a rischio eliminazione dal GF Vip del 21 gennaio

Dopo l'avvicinamento tra l'ex tronista e Soleil Sorge, Jessica non l'ha presa bene e non ha perso occasione per lanciare frecciatine sulla sua amica, non avendo gradito la vicinanza con la sua "nemica" Soleil Sorge.

E poi ancora, al centro della nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì 21 gennaio, ci saranno anche le ultime dinamiche che hanno preso piede in questi giorni all'interno della casa di Cinecittà.

Occhi puntati in primis sulle diatribe tra Delia e Soleil, che continuano ad essere all'ordine del giorno e sulla crisi della Duran, la quale aveva scelto di lasciare definitivamente suo marito Alex Belli, salvo poi ripensarci e ammettere di non potersi staccare da lui.

Un atteggiamento che ha destato non pochi sospetti in casa, al punto che i vari concorrenti che avevano dato sostegno e appoggio a Delia dopo il suo arrivo in casa, nelle ultime ore hanno cominciato a fare "marcia indietro", insospettiti dal fatto che quella tra la Duran e Alex Belli, possa essere una sceneggiata architettata e studiata a tavolino.

La sfida ascolti di venerdì 21 gennaio: GF Vip 6 contro la finale di The Voice Senior 2

Quale sarà la reazione di Alex Belli dopo questi attacchi da parte di sua moglie Delia e dopo i dubbi dei suoi compagni di gioco?

Lo scopriremo nel corso della nuova diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini che, questo venerdì sera dovrà vedersela contro la finalissima di The Voice Senior 2, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Quale tra i due programmi riuscirà ad avere la meglio dal punto di vista auditel? Gli intrighi, le passioni e gli "scandali" del GF Vip riusciranno a battere la finalissima del talent show dedicato alla terza età? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.

Nelle scorse settimane, la sfida auditel tra le due trasmissioni condotte da Signorini e Antonella Clerici, si sono assestate su un sostanziale pareggio in prime time. Mentre The Voice registrata dei valori assoluti più elevati, con una media di quasi 4 milioni a puntata, il GF Vip conquistava una media share più alta che ha toccato anche il 21%.