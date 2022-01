Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 6 in vista della puntata di lunedì 24 gennaio 2022. In quell'occasione, infatti, l'appuntamento quotidiano con la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che vede protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, potrebbe rischiare di essere cancellato per lasciare spazio a uno speciale del Tg 1 dedicato alla politica.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6 per il 24 gennaio 2022

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, per la giornata di lunedì 24 gennaio è previsto un cambio programmazione che riguarderà in primis la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6.

Per la giornata di lunedì 24 gennaio, alle ore 15.00, il Presidente della Camera Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per la proclamazione del nuovo Presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella.

Una giornata a dir poco "calda" e importante per il nostro Paese, motivo per il quale il Tg 1 sarà in prima linea per raccontare quello che accadrà alla Camera.

Il prossimo 24 gennaio la puntata de Il Paradiso 6 potrebbe essere cancellata

Di conseguenza la programmazione della rete ammiraglia per la giornata di lunedì 24 gennaio sarà completamente stravolta, visto che a partire dalle 14:50 sarebbe previsto un lungo speciale del notiziario diretto da Monica Maggioni, per seguire in presa diretta le votazioni per il Presidente della Repubblica.

Lo speciale politico coprirà buona parte del pomeriggio della rete ammiraglia, motivo per il quale l'appuntamento con Il Paradiso delle signore previsto alle 15:55 non potrà andare in onda. Ma cosa ne sarà della puntata della soap opera con Alessandro Tersigni in programma il prossimo lunedì 24 gennaio? Al momento, stando a quanto apprende Blasting News, la Rai non avrebbe preso ancora una decisione definitiva sulle sorti della soap per quella giornata.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 di gennaio

Due le possibilità: quella di anticipare l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 alle ore 14, così da evitare che gli spettatori possano perdersi l'episodio previsto a inizio settimana (seppur in un orario diverso), oppure cancellare e quindi far saltare la puntata, recuperandola poi un altro giorno.

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale della Rai per la programmazione della soap opera nella giornata del 24 gennaio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Ezio Colombo arriverà il momento della resa dei conti.

La sua futura moglie Veronica, infatti, scoprirà la verità sulla relazione che in passato ha avuto con Gloria e non si farà problemi ad affrontarlo a muso duro. Un duro colpo per l'uomo che, in questo modo, correrà il rischio di veder sfumare il suo imminente matrimonio con la donna.