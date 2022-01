Massimo Poggio è Ezio Colombo ne Il Paradiso delle Signore, l'amatissima soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Sono giorni cruciali per la coppia formata da Veronica ed Ezio che, proprio quando sembra aver eliminato l'ultimo ostacolo al loro matrimonio - il certificato della presunta morte di Gloria - arriverà al punto di non ritorno. Ebbene sì perché, stando alle anticipazioni, Veronica non sarà intenzionata a perdonare Ezio dopo aver scoperto le sue bugie sulla vera identità di Moreau. La situazione si farà molto complicata, anche perché ci sono altre bugie ancora non venute alla luce, bugie che cambierebbero per sempre la vita di Stefania se solo venissero alla luce.

Il Paradiso delle Signore 6, Stefania scopre di essere figlia di Gloria? Le trame si complicano

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, anche Gemma verrà a sapere che Gloria ed Ezio erano marito e moglie. Furiosa con la capo commessa, inizierà a tramare contro di lei, attribuendole la colpa della rovina della sua famiglia. Gloria non saprà come comportarsi e non sarà facile per lei gestire le cose.

Ma cosa ne sarà di Stefania? La giovane Colombo ancora non sa chi sia davvero Gloria e crede che sua madre sia morta. A parlare di queste delicate dinamiche è stato Massimo Poggio in una sua recentissima intervista rilasciata a TV Soap: ''Stefania non è più una bambina e non le si possono più raccontare le favole''.

Stefania verso la verità nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Veronica e Gemma dovranno pensare al da farsi, una volta che la verità sulla reale identità di Gloria sarà venuta alla luce. Lo stesso farà Ezio, che non sembra così sicuro di aver dimenticato la bella Moreau, come ha svelato Massimo Poggio: ''In lui si è risvegliato il sentimento rimasto congelato per 15 anni, forse Ezio ama ancora Gloria''.

Riguardo invece al castello di bugie che ancora si regge - sebbene a malapena - su Stefania, l'attore non ha dubbi: ''È tutto sul filo di lana, da una piccola scintilla potrebbe cascare tutto da un momento all'altro''.

Senza dubbio, Stefania verrà a sapere prima o poi di essere la figlia di Gloria. Poggio aggiunge: ''Basta un attimo a far cadere il castello di bugie''.

E, forse, sarà proprio Ezio a raccontare tutto alla figlia, schiacciato dai sensi di colpa e stanco di reggere il peso del silenzio, che gli costerà molto probabilmente il matrimonio con Veronica.

Ancora non si sa chi e quando rivelerà alla giovane Colombo la verità, ma una cosa è certa: le trame de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare il pubblico grazie alle atmosfere uniche che la soap riesce a trasmettere.