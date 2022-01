Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle signore', che racconta gli amori, la vita e i dolori di un gruppo di persone impiegate in un Centro Commerciale della Milano anni sessanta. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla rabbia di Sandro nello scoprire il flirt fra Vittorio e Tina, sulla preoccupazione di Umberto per Adelaide, sulla lettera minatoria di Gemma a Gloria e sui piani di vendetta di Dante.

Umberto se la prende con Dante

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' ci segnalano che Sandro riferirà a Vittorio di non voler lasciare Milano fino a quando non sarà riuscito a sistemare la situazione con sua moglie. Più tardi, l'uomo chiederà dei consigli ad Agnese per riconquistarla. Dopo aver avuto un chiarimento con quest'ultima, Sandro chiederà ospitalità a Vittorio che, imbarazzato, lo accoglierà in casa sua. Sentendosi in colpa nei confronti dell'amico, Conti deciderà di raccontargli tutta la verità insieme a Tina ma, poco prima di farlo, Sandro troverà il foulard della moglie sotto il suo letto. Infuriato, l'uomo si scaglierà contro Vittorio per poi riappacificarsi con lui poco dopo.

Umberto scoprirà che Adelaide gli ha mentito, non rivelandogli il vero motivo della sua partenza. Nervoso per l'accaduto, Umberto reagirà malissimo alla proposta di Dante riguardante il contratto con gli americani.

Veronica sospetta di Gemma

Dopo aver inviato una lettera minatoria a Gloria, Gemma si godrà la soddisfazione di averla fatta preoccupare davvero.

La donna deciderà di confidare ad Armando di avere ricevuto una missiva piena di minacce, per poi riferirlo anche alla zia Ernesta con l'intento di capire chi sia stato ad inviargliela. Marco sarà invitato ufficialmente a casa Colombo, ma la cena a cui parteciperà sarà scossa da tensioni causate dalla lettera minatoria ricevuta da Gloria.

A quel punto, Gemma si renderà conto della gravita di ciò che ha fatto. Nel frattempo, Veronica inizierà a sospettare che sia stata proprio sua figlia ad inviarla. Irene sarà molto arrabbiata con Salvo, anche se lui ha ancora l'intenzione di comprare la sua casa. Ezio deciderà di raccontare tutta la verità a Veronica, mentre Flora mediterà di creare un nuovo modello di giacchetto per la collezione primaverile del Paradiso, simile alla divisa da cavallerizza di Gemma. Nel tentativo di concludere la sua vendetta contro Vittorio, Dante, spinto dalla cugina Fiorenza, concentrerà tutte le sue forze nel portare avanti l'affare con gli americani.