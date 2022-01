Tante nuove emozioni ha in serbo Il Paradiso delle Signore nelle puntate in onda su Rai 1 dal 10 al 14 gennaio.

Al centro dell'attenzione ci sarà Flora Ravasi, che sarà più decisa che mai a lasciare villa Guarnieri. Umberto, però, proverà un farle cambiare idea scrivendo una lettera inaspettata. Flavia Brancia non approverà la relazione tra Ludovica e Marcello Barbieri e così darà a sua figlia un aut-aut.

Intanto una cavallerizza del Circolo si infortunerà e Marco di Sant'Erasmo spronerà Gemma Zanatta a sostituirla.

Sarà dato spazio anche a Ezio Colombo il quale sarà combattuto sul se raccontare tutta la verità a Veronica sul proprio passato, oppure continuare a mentirle.

Infine, una vecchia conoscenza di Vittorio Conti si presenterà al Grande Magazzino con una proposta decisamente interessante, che lo porterà letteralmente ad allargare gli orizzonti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: proposta di lavoro dall'America per Vittorio

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore partirà in maniera storta per Ezio Colombo. Infatti, l'uomo comincerà a sospettare che qualcuno abbia origliato la sua conversazione con zia Ernesta riguardo a Gloria.

Visto che Stefania si è trasferita in casa Colombo, Irene si metterà alla ricerca di una nuova coinquilina per affrontare le spese domestiche. Mentre Vittorio riceverà un'allettante proposta di collaborazione dall'America, l'assenza di Flora finirà per impensierire lo staff del Paradiso.

La stilista sarebbe dovuto rientrare dalle ferie natalizie, ma di lei si sono perse le tracce.

Flavia sorprenderà Ludovica e Marcello in molto intimi : come reagirà? Marco vorrà che Gemma riprenda le lezioni di equitazione, ma la ragazza lo supplicherà di lasciar perdere perché non vuole rivivere il periodo di quando era una promettente cavallerizza.

Spunta un dettaglio del passato di Gloria

Ezio sarà combattuto tra raccontare a Veronica tutta la verità su Gloria e la paura di mandare all'aria tutto ciò che ha costruito fino ad adesso.

Intanto Maria inizia a cucire il proprio abito da sposa. Nel frattempo, il signor Conti riceverà una brutta batosta: la ditta Palmieri non può esaudire le richieste degli americani.

Flavia, nauseata dalla relazione tra sua figlia e Marcello, darà un ultimatum a Ludovica.

Con grande sorpresa, Flora tornerà al Paradiso e durante il ritiro di una prova vestiti delle Veneri, verrà a galla un dettaglio del passato di Gloria.

Veronica troverà accidentalmente un vecchio attestato di equitazione di Gemma, passione che la ragazza ha interrotto dopo la morte di suo padre. La stilista Ravasi informerà Umberto e Adelaide la propria lasciare di lasciare al più presto villa Guarnieri.

Al Paradiso delle Signore, Vittorio e la squadra di lavoro continueranno a cercare la soluzione adatta per esaudire tutte le richieste degli americani. Nel frattempo, la famiglia Amato riceverà una bellissima notizia: Tina ha superato brillantemente l'intervento chirurgico alla voce.

Gloria ritroverà il braccialetto di Stefania e lo consegnerà a Ezio, che sarà indeciso se darlo o no alla figlia.

Marcello spronato ad affrontare Flavia nelle pronte puntate de Il Paradiso delle Signore

Marco verrà a sapere che la cavallerizza del Circolo si è infortunata e così cercherà di convincere Adelaide e di sostituirla con Gemma. Quest'ultima in un primo momento non sarà convinta di voler sostituire l'infortunata cavallerizza, ma poi deciderà di presentarsi alla contessa di Sant'Erasmo.

Ludovica saprà sapere alla madre di essere pronta a rinunciare alla sua eredità per difendere la relazione con Marcello, il quale intanto confiderà ad Armando di essere dispiaciuto per ciò che sta accadendo tra Ludovica e Flavia, e il capo magazziniere lo spronerà ad affrontare la signora Brancia.

Irene, intanto, colloquierà con alcune ragazze interessate a dividere l'appartamento con lei.

In seguito Ernesta informerà i suoi cari della sua imminente partenza da Milano. Nel frattempo, Flora riceverà una lettera scritta da Umberto in cui le spiegherà come sono andate veramente le cose con Achille Ravasi. E così lo stilista deciderà di soggiornare ancora a villa Guarnieri.

Maria andrà su tutte le furie quando scoprirà che Irene sta cercando una coinquilina a sua insaputa.

Teresio farà i salti di gioia quando avrà tra le mani il falso certificato di morte di Gloria: ora è ufficialmente vedevo e può finalmente sposare Veronica.

Infine Vittorio non si farà piegare dalle richieste degli americani e cercherà di convincerli ad accettare la sua idea. A sorpresa, però, al Paradiso si presenterà una sua vecchia conoscenza.