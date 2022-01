La soap opera italiana campione di ascolti 'Il Paradiso delle Signore', continua ad essere sempre più avvincente. Gli spoiler dell’episodio in programma su Rai 1 il 13 gennaio 2022, dicono che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) non rimarrà fermo a guardare quando si renderà conto che la signora Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) sta cercando di mettere il bastone tra le ruote alla sua relazione con Ludovica (Giulia Arena), da cui si è visto costretto ad allontanarsi per un po’ proprio a causa del ritorno della benestante donna a Milano.

Il barista, dopo essere stato incoraggiato da Armando Ferraris (Pietro Genuardi), avrà un faccia a faccia con Flavia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 13 gennaio: Ludovica non cede al ricatto della madre Flavia

Nell’ottantaquattresima puntata che andrà in onda giovedì 13 gennaio, Marco (Moisè Curia), non appena la cavallerizza del circolo dovrà stare a riposo a causa di un infortunio, si rivolgerà alla zia Adelaide (Vanessa Gravina), che saprà subito a quale donna affidare l’incarico: la scelta della contessa cadrà su Gemma (Gaia Bavaro) che, dopo un’iniziale titubanza, accetterà di incontrarla.

Intanto, Ludovica farà capire di non voler sottostare al ricatto della madre Flavia, visto che, per non rinunciare ad avere al suo fianco il fidanzato Marcello, sarà disposta a non avere alcuna ricchezza della sua famiglia.

Nel frattempo Barbieri, non appena il capo magazziniere Armando lo inviterà a parlare personalmente con la signora Brancia di Montalto, avrà una reazione, visto che troverà il coraggio di affrontarla. La venere Irene (Francesca Del Fa), invece, continuerà ad essere alla ricerca di una nuova coinquilina, con cui condividere il suo appartamento.

Vittorio prende una decisione definitiva sull’affare con gli americani, Umberto non nasconde la sua tristezza

Successivamente Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo aver avuto tutto il tempo possibile per riflettere e risolvere un grosso problema, arriverà a prendere una decisione definitiva riguardo all’affare che il lussuoso negozio di Milano ha stretto con gli americani.

Per concludere Flora (Lucrezia Massari), dopo aver annunciato a Umberto (Roberto Farnesi) e ad Adelaide di essere intenzionata ad andarsene da Villa Guarnieri pur essendo appena tonata dall’America, si affretterà a preparare i suoi bagagli sotto lo sguardo del commendatore, che farà fatica a nascondere la sua evidente tristezza dando l’impressione di essersi affezionato parecchio alla fanciulla. Cosa succederà durante il confronto tra Flavia e Marcello? Flora invece si accorgerà del malumore di Guarnieri?