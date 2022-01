Ritorna l'appuntamento con Amici 21 su Canale 5: domenica 9 gennaio 2022 andrà in onda la prima puntata del nuovo anno. Le anticipazioni rivelano che i concorrenti protagonisti di questa ventunesima edizione del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, si ritroveranno nuovamente in studio, pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il proprio "posto al sole" in vista della fase serale dello show, previsto da marzo. Occhi puntati in primis sui ballerini Mattia-Christian, che ritorneranno in gara dopo l'assenza dell'ultima puntata.

Il ritorno di Amici 21, anticipazioni: il talent resta di domenica pomeriggio

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che dopo la pausa natalizia durata diverse settimane, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà nuovamente in onda nel daytime di Canale 5.

Anche per il 2022 Matia De Filippi e i suoi allievi presidieranno la fascia della domenica pomeriggio, dalle 14 alle 16:30 circa, dopo il buon successo dello scorso anno.

La media delle puntate di questa edizione, che ha cambiato giorno di programmazione passando dal sabato alla domenica, è stata molto positiva.

Amici ha mantenuto una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori, nonostante l'agguerrita concorrenza del pomeriggio festivo, rappresentata in primis da Domenica In di Mara Venier, ma anche dagli incontri calcistici della Serie A, che "rubano" pubblico giovane al talent show.

Il ritorno di Mattia e Christian: anticipazioni Amici 21 del 9 gennaio 2022

Cosa succederà nel corso della prossima puntata di Amici 21 del 9 gennaio? Le anticipazioni rivelano che per i concorrenti in gara ci sarà modo di riprendere e affrontare le nuove sfide dopo lo stop natalizio.

Occhi puntati in primis sui ballerini Mattia e Christian, assenti nell'ultima puntata del talent show trasmessa a dicembre 2022.

I fan si erano molto preoccupati per la loro "uscita di scena" dalla scuola, ma in queste ore è stata fatta chiarezza. Mattia e Christian, infatti, sono ritornati nella scuola di Amici 21, come testimoniano i video dei festeggiamenti di Natale e Capodanno che sono stati pubblicati sulla pagina Instagram e Twitter del talent show.

In dubbio la presenza di Crytical: anticipazioni Amici 21

I due ballerini, quindi, riprenderanno il loro percorso nella scuola, mentre resta da capire cosa ne sarà di Crytical. Anche il cantante era assente all'ultima puntata di Amici ma, a differenza di Mattia-Christian, non era presente nei video dei festeggiamenti natalizi.

In attesa di scoprire cosa ne sarà del cantante, le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 21 del 9 gennaio 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le sorti di Rea e Nicol.

Le due cantanti sono state duramente bacchettate e messe in discussione da Rudy Zerbi, al punto che il prof gli ha svelato che avrebbe potuto mandarle via dalla scuola senza metterle in sfida, dato che non è soddisfatto del loro percorso e dello scarso impegno mostrato in questi mesi.