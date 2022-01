Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana creata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio n° 102 della sesta stagione, raccontano che Gemma (Gaia Bavaro) si renderà conto di aver commesso un grave errore minacciando Gloria (Lara Komar). Marco (Moisè Curia), intanto, cercherà la collaborazione di Flora (Lucrezia Massari) per far sì che la polizia non si focalizzi troppo sulla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e sul caso Ravasi. Ferdinando (Fabio Fulco), infine, rimarrà piacevolmente colpito dal fascino di Ludovica (Giulia Arena), mentre Tina (Neva Leoni) non gradirà molto una sorpresa che le farà Sandro.

Gemma si renderà conto di aver commesso un grave errore minacciando Gloria

Gli spoiler della soap opera nostrana per la puntata di martedì 8 febbraio anticipano che Gemma si renderà finalmente conto di aver commesso un grave errore terrorizzando Gloria con la sua lettera colma di intimidazioni.

Grazie anche alla madre Veronica (Valentina Bartolo) che le farà aprire gli occhi, Zanatta junior sarà pervasa da un profondo senso di colpa, sia per le minacce inviate alla capo commessa ma anche perché la missiva incriminata ha fatto sì che Gloria si riavvicinasse a Ezio (Massimo Poggio).

Marco richiederà la collaborazione di Flora per far allentare la morsa della polizia sulla contessa Adelaide

Le trame della fiction daily italiana per l'episodio di martedì 8 febbraio svelano che Marco è molto affezionato ad Adelaide e, dopo aver scoperto dal commendatore Umberto che la contessa è in fuga perché ricercata dalla polizia, avrà un'idea.

Marco, difatti, penserà ad una soluzione affinché la polizia non si focalizzi in modo così invasivo su Adelaide in relazione al caso Ravasi. Per riuscire in tale intento, però, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo richiederà la collaborazione di Flora.

Ferdinando avrà un colpo di fulmine nei confronti di Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di martedì 8 febbraio riportano che Ferdinando Torrebruna muoverà i primi passi al Circolo, ma in quell'ambiente così esclusivo del capoluogo lombardo rimarrà colpito da una persona in particolare, Ludovica.

Per di Torrebruna si tratterà vi un vero e proprio colpo di fulmine nei riguardi della fidanzata di Marcello (Pietro Masotti).

I tentativi di Sandro di far breccia nel cuore di Tina proseguiranno imperterriti, grazie anche al supporto di Vittorio. L'ultima idea di Recalcati per riconquistare la cantante, però sarà un buco nell'acqua, in quanto quest'ultima reagirà parecchio male a tale sorpresa.