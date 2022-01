Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli per la puntata di lunedì 7 febbraio raccontano che Veronica (Valentina Bartolo), dopo aver scoperto che Gemma (Gaia Bavaro) ha scritto la lettera minatoria per Gloria (Lara Komar) affronterà sua figlia. Sandro (Luca Capuano), intanto, sarà intenzionato a riconquistare Tina (Neva Leoni), nel frattempo Ferdinando di Torrebruna farà il suo ingresso al Circolo.

Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), infine, spiegherà a Marco (Moisè Curia) il perché la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) è scomparsa nel nulla.

Veronica affronterà Gemma in merito alla lettera minatoria scritta da quest'ultima per Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'episodio n° 101 della sesta stagione rivelano che Veronica ha da poco scoperto che dietro la missiva minatoria ricevuta da Gloria c'è Gemma.

A tal proposito, Zanatta senior affronterà in prima persona la figlia, la quale si giustificherà asserendo di aver agito nell'ottica di protezione della loro famiglia.

Sandro vorrà conquistare nuovamente Tina

Le trame della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 7 febbraio svelano che Sandro, a seguito dell'amara scoperta del foulard di Tina sotto al letto di Vittorio (Alessandro Tersigni), ha deciso ugualmente di far pace con Conti e, successivamente, ha maturato anche la scelta di tentare di far nuovamente breccia nel cuore della giovane Amato.

Vittorio, malgrado i momenti di passioni condivisi con la cantante, deciderà di aiutare Recalcati nel tentativo di riconquistarla.

Ferdinando di Torrebruna farà il suo primo ingresso al Circolo

Nella puntata di lunedì 7 febbraio sarà anche tempo di new entry al Paradiso delle Signore 6. Ferdinando di Torrebruna, uomo d'affari nonché armatore da poco rimasto vedovo, farà difatti il suo primo ingresso al Circolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ferdinando ha ricevuto l'invito da parte di Fiorenza (Greta Oldoni), ma anche Dante (Luca Bastianello) ha sentito parlare dell'uomo facoltoso.

Il commendatore Umberto spiegherà a Marco la motivazione che c'è dietro la scomparsa della contessa Adelaide

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio del 7 febbraio riportano che il commendatore Umberto non potrà più procrastinare in merito alla scomparsa della contessa Adelaide e, a fronte di ciò, sarà chiamato a fornire delle spiegazioni in merito alla polizia. Il padre di Marta (Gloria Radulescu), infine, spiegherà a Marco il perché la contessa è sparita nel nulla.