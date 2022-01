Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la settimana dal 7 all'11 febbraio e ci saranno cambiamenti importanti per Salvatore perché la sua proposta di acquisto della casa sarà accettata, ma Anna sarà ancora in ansia per non avergli raccontato tutto su sua figlia Irene.

Gemma, invece, racconterà a sua madre di aver scritto la lettera e Veronica deciderà di assumersi la colpa di tutto, ma quando andrà a parlare con Gloria arriverà anche Ezio. Tina, invece, nonostante l'impegno di Sandro non avrà intenzione di tornare con suo marito, appoggiato anche dalla famiglia Amato.

Flora sarà convinta a testimoniare a favore di Adelaide, mentre Dante sarà sempre più deciso a prendersi il Paradiso e chiederà l'aiuto di Ferdinando, il nuovo arrivato che mostrerà un forte interesse per Ludovica. Infine, Armando e Agnese parleranno del matrimonio di Rocco che sembrerà ormai a serio rischio.

Gemma rivela a Veronica di aver scritto la lettera a Gloria

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 febbraio vedranno un confronto tra Gemma e Veronica in cui la ragazza ammetterà di aver scritto la lettera minatoria a Gloria per difendere la sua famiglia. La figlia di Veronica si pentirà di quello che ha fatto, soprattutto perché noterà un avvicinamento tra il compagno di sua madre e la capo commessa e questo la renderà molto nervosa.

Stefania noterà un malessere in Gemma che nel frattempo inizierà a pensare che confessare a Gloria di essere il mittente della lettera possa risolvere le cose. Veronica, invece, penserà che la cosa migliore da fare sia proteggere sua figlia e deciderà di chiedere un appuntamento alla capo commessa e prendersi le colpe di Gemma, ma Ezio scoprirà le intenzioni della compagna e si presenterà all'appuntamento.

Sandro appoggiato dalla famiglia Amato e da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Durante la settimana de Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 febbraio, Sandro sarà sempre più deciso a riconquistare il cuore di Tina e avrà tutto l'appoggio di Vittorio, il quale nonostante quello che c'è stato con la cantante aiuterà il suo amico a preparare una sorpresa per la donna.

Tina, tuttavia, reagirà male all'iniziativa e resterà sulla sua posizione nonostante anche Agnese e Salvatore appoggino Sandro. Per la cantante, inoltre ci sarà anche una delusione sul fronte lavorativo: non sarà lei la prescelta per il musicarello di Brivio. Per la famiglia Amato ci saranno anche novità che riguardano Rocco: il matrimonio tra lui e Maria sembrerà essere in bilico e l'informazione arriverà ad Armando che ne parlerà con Agnese. Salvatore, invece, riuscirà a raggiungere il suo obiettivo per l'acquisto della casa dei Rossi, ma Anna non sarà molto felice e si sentirà in colpa nei confronti del suo fidanzato per non avergli detto tutta la verità su sua figlia Irene.

Al circolo arriverà Ferdinando: anticipazioni settimana dal 7 all'11 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 febbraio rivelano che al Circolo farà il suo ingresso Ferdinando Torrebruna che resterà subito molto affascinato da Ludovica. Nel frattempo, Marco vorrebbe aiutare Adelaide e per non far concentrare tutte le attenzioni della polizia su di lei avrà un'idea, ma per metterla in pratica chiederà l'appoggio di Flora. La stilista accetterà di deporre in favore dei Guarnieri, pur screditando l'immagine di Achille Ravasi: la sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per cambiare la posizione di Adelaide nel caso della scomparsa di suo padre. Nel frattempo, l'affare con gli americani si rivelerà un buco nell'acqua per Dante che però non mollerà la presa e si impegnerà ancora di più per sottrarre il Paradiso delle signore a Umberto e a Vittorio. Per riuscire nell'intento, Romagnoli e Fiorenza chiederanno a Ferdinando di entrare in affare con loro e l'uomo accetterà solo a una condizione: anche Ludovica dovrà far parte della società.