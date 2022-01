Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno proseguendo la propria messa in onda su Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di mercoledì 26 gennaio, Irene farà di tutto per riuscire a continuare ad essere l'affittuaria del signor Rossi. Infatti, il papà di Gabriella ha messo in vendita l'appartamento in cui la Venere vive con Maria. Nel frattempo, Salvatore sarà interessato ad acquistare la casa.

Nel corso della puntata, inoltre, verranno trattate le vicende legate al triangolo formato da Ezio, Gloria e Veronica.

A tal proposito, Gemma scoprirà che Colombo è il marito della capocommessa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26/1: Irene si mette in contatto con il papà di Gabriella

Da qualche settimana, Irene ha iniziato a cercare una nuova coinquilina per dividere le spese, non riuscendo più ad arrivare a fine mese soltanto con l'aiuto della convivente Maria. Purtroppo, però, i problemi per la commessa de Il Paradiso delle signore non saranno finiti, perché Irene scoprirà che l'appartamento in cui abita è in vendita. Pertanto, nell'episodio che andrà in onda nella giornata del 26 gennaio, la Venere contatterà il papà di Gabriella, proprietario dell'appartamento, per convincerlo a continuare ad affittare la casa e a non mettere in vendita l'immobile di sua proprietà.

Puntata del 26/1: Salvatore vuole comprare la casa dove vive Irene

Nel momento in cui la casa in cui vive Irene verrà messa in vendita, fra gli interessati e papabili acquirenti ci sarà Salvatore. Attualmente, il giovane Amato sta vivendo ancora insieme a sua mamma Agnese e sua sorella Tina, ma vorrebbe iniziare a staccarsi dalla sua famiglia.

A tal proposito, il barista della Caffetteria vorrà comprare l'appartamento del suo ex suocero. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, però, non rivelano cosa deciderà di fare il papà di Gabriella. In particolar modo, non è chiaro se il signor Rossi deciderà di ascoltare Irene o se venderà comunque l'immobile.

Il Paradiso delle signore, episodio del 26/1: Gemma spia Gloria e Veronica

Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella giornata del 26 gennaio, inoltre, verranno trattate le vicende legate a Ezio. Infatti, Veronica, dopo avere scoperto che Gloria è la moglie del suo compagno, affronterà la capocommessa. Purtroppo, Gemma si troverà ad ascoltare la conversazione fra sua mamma e la sua responsabile e verrà a conoscenza della verità sul passato del suo patrigno.