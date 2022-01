Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', dove si racconta il contrastato e doloroso amore fra Florian e Maja, i protagonisti della stagione corrente. Le nuove puntate si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 23 al 29 gennaio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla lite fra Max e Georg, sull'ira di Vanessa nello scoprire l'inganno dell'atleta, sul riavvicinamento fra Maja e Florian, sulla proposta di matrimonio di Erik ad Ariane e sul ritorno di Andrè.

Max non perdona Vanessa

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Max avrà modo di assistere casualmente ad un allenamento di Vanessa, rendendosi conto che Georg la spinge ad allenarsi anche a discapito del suo dolore al ginocchio. Il menefreghismo dell'atleta farà andare su tutte le furie il personal trainer che finirà per aggredirlo. Werner verrà a sapere di ciò che è accaduto e licenzierà Max in tronco. Più tardi, Vanessa ascolterà la registrazione di una telefonata di Georg, intuendo che l'uomo la sta ingannando. Sconvolta, la giovane lo affronterà costringendolo ad ammettere di averla ingannata fin dall'inizio. A quel punto, Vanessa lo schiaffeggerà sotto gli occhi di Werner che le chiederà spiegazioni.

Sarà proprio in quell'occasione che la giovane racconterà all'albergatore l'inganno di Georg, chiedendogli di riassumere Max. Dopo di che, Vanessa si convincerà di poter far pace con quest'ultimo, ma le cose non andranno in questo modo.

Erik ed Ariane vogliono fuggire ai Caraibi

Florian farà sentire a Maja la registrazione della confessione fatta da Erik.

La giovane sarà al settimo cielo e, spinta dalla felicità, si lascerà andare ai suoi mai sopiti sentimenti per l'ex. Poco dopo, Erik chiederà al fratello di non denunciarlo fino a quando Ariane sarà viva. Florian accetterà le sue condizioni e racconterà tutto a Maja che non ne sarà per niente felice. Nel frattempo, Cornelius deciderà di farsi giustizia da solo.

Nel corso di uno shooting fotografico di Maja, Max si renderà conto che Shirin è innamorata di Florian. Sconvolto, il personal trainer chiederà spiegazioni all'amica che gli assicurerà di voler soffocare i suoi sentimenti per non perdere l'amicizia di Maja. Cornelia rimarrà profondamente delusa quando verrà a sapere che Benni è arrivato al Furstenhof soltanto per rubarle i soldi necessari per partire alla volta della Nuova Zelanda. Robert, però, la sorprenderà, offrendo un posto di lavoro al giovane che accetterà di rimanere.

Erik ed Ariane pianificheranno di fuggire alla volta dei Caraibi ma, poco prima di partire, la donna avrà un mancamento che li costringerà a cambiare i loro piani. A quel punto, Erik chiederà con successo all'amata di sposarlo.

Christoph lo verrà a sapere e inizierà a temere che Erik possa diventare il tutore legale di Ariane tramite il matrimonio. In questo modo, Erik farebbe saltare tutti i suoi piani. Andrè tornerà al Furstenhof per la gioia di Werner. Lo chef racconterà con gioia al fratello l'esperienze vissute nel corso del pellegrinaggio, mentendogli.