Soleil Sorge rappresenta sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, come sottolineato anche dallo stesso conduttore del Reality Show, Alfonso Signorini, nel corso della puntata di lunedì 17 gennaio 2022. L'italo-americana, all'interno della casa più spiata d'Italia, sta facendo tanto parlare di sé e uno degli argomenti riguarda il rapporto speciale che si è instaurato con Alex Belli, impegnato sentimentalmente con l'attuale gieffina Delia Duran. Proprio sull'ingresso nel programma della venezuelana, la fashion blogger continua ad avere alcuni dubbi che ha deciso di esternare a Davide Silvestri mentre l'ex naufrago era intento a preparare la cena.

Soleil ha così deciso di fargli compagnia ed avere l'occasione per esprimere il proprio pensiero, evidenziando che possa essere l'unico inquilino a possedere la capacità di consigliarla al meglio, considerando anche lo stretto legame che entrambi avevano con l'emiliano.

Davide Silvestri dice a Soleil di non volersi esporre

Soleil Sorge, a dialogo con Davide Silvestri, mentre l'attore preparava la cena, ha confidato di essere stanca di tutta la situazione che si è venuta a creare con Alex Belli e Delia Duran. Dalla sua l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di intromettersi troppo nella questione, in quanto crede di non possedere le giuste basi per poter emettere una valutazione personale.

Davide ha sottolineato di non essersi mai esposto e non vuole mettere in dubbio l'amicizia che lo lega. "Voglio saperlo come mio amico con la parte divertente", ha detto il gieffino.

Silvestri a Soleil: 'Tu ci stai andando di mezzo'

Davide Silvestri ha espresso il proprio pensiero a Soleil Sorge: "Tu ci stai andando di mezzo".

L'intenzione dell'attore è stata di mettere in guardia l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne riguardo alla situazione con l'auspicio che possa preservarsi da altre vicende che possano avere il rischio di metterla in condizioni di essere sia fraintesa che attaccata, aggiungendo che, a quel punto, diventerebbe complice. "Ci sono delle cose che non mi tornano", ha risposto l'italo-americana.

La fashion blogger non vuole credere alle parole di Delia Duran. Soleil, infatti, ha evidenziato a Davide Silvestri di essere convinta che sotto tutta la questione ci sia ben altro. Ci si chiede se le due concorrenti del GF Vip 6 riusciranno a confrontarsi con Alex Belli e chiarire i suoi comportamenti. La situazione creata potrebbe, con molte probabilità, divenire argomento di discussione nella puntata del reality show di venerdì 21 gennaio 2022.