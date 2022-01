Le puntate de Il Paradiso delle Signore proseguono la propria messa in onda su Rai 1. Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio, verranno trattate le vicende legate a Gloria Moreau e Ezio Colombo che si riavvicineranno. Infatti, la lettera minatoria scritta da Gemma è stata un'occasione per i due 'ex coniugi' per stare più a stretto contatto (formalmente i due sono ancora sposati, malgrado non si frequentino da anni). Anche Veronica inizierà a notare questa cosa, mentre Stefania si accorgerà che la sua sorellastra sarà nervosa.

Il Paradiso delle signore, episodi all'11 febbraio: Ezio e Gloria si riavvicinano

Negli episodi de Il Paradiso delle signore che verranno trasmessi in televisione dal 7 all'11 febbraio, ci saranno importanti novità riguardo le vicende sentimentali di Ezio. A tal proposito, il matrimonio fra Veronica e il suo fidanzato si avvicinerà, ma accadrà un colpo di scena. Infatti, la lettera minatoria scritta da Gemma alla capocommessa ha fatto riavvicinare dopo anni gli ormai ex coniugi Colombo.

La giovane Zanatta si accorgerà dunque che la sua missiva avrà causato l'effetto opposto a quello sperato, perché il suo patrigno e la moglie saranno ancora più vicini.

Anticipazioni fino all'11 febbraio: Veronica si accorge che Ezio e Gloria sono più vicini

Nel frattempo, la situazione fra il direttore commerciale della Palmieri e la capocommessa de Il Paradiso delle signore non passerà inosservata agli occhi della mamma di Gemma. Infatti, con il matrimonio ormai alle porte, la signora Zanatta sarà preoccupata per il comportamento del suo fidanzato e il legame che lo tiene unito ancora a Gloria.

Al momento, le anticipazioni trapelate in rete, non rivelano se Veronica prenderà in mano la situazione e affronterà i due o se invece lascerà correre.

Il Paradiso delle signore, puntate all'11 febbraio: Stefania nota il nervosismo di Gemma

Durante le puntate della fiction Rai che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 11 febbraio, inoltre, Stefania inizierà a notare qualcosa che non va nella sua sorellastra.

Infatti, l'aspirante giornalista si accorgerà che Gemma è nervosa.

Ancora non è chiaro se la giovane Colombo indagherà per capire cosa turberà la figlia di Veronica. Al momento, l'unica cosa certa, è che la figlia di Ezio non verrà ancora a conoscenza del fatto che Gloria Moreau è sua mamma.