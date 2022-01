Il Paradiso delle Signore 6 prosegue la sua messa in onda nella settimana 17-21 gennaio 2022 e le trame delle nuove puntate rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che non passeranno inosservati. Veronica, ad esempio, si ritroverà ad affrontare l'ex di Ezio Colombo mentre Armando potrà finalmente riabbracciare la sua amata Agnese, dopo che per diverse settimane sono stati distanti l'uno dall'altro.

Veronica nutre dei sospetti su Ezio: anticipazioni Il Paradiso 6 al 21 gennaio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 21 gennaio 2022, rivelano che per Veronica arriverà il momento di fare i conti con una amara verità che non la lascerà affatto indifferente.

La donna, infatti, dopo aver avuto dei dubbi sul conto del suo futuro sposo, deciderà di vederci chiaro e, per questo motivo, comincerà ad indagare sul suo passato.

Intende scoprire e sapere cosa nasconde Ezio e, per questo motivo, si intrufolerà in gran segreto all'interno dell'abitazione di Gloria, dove troverà una foto che li ritrae insieme.

Veronica affronta 'faccia a faccia' l'ex di Ezio Colombo

In questo modo, quindi, Veronica non avrà più dubbi sul fatto che siano stati insieme e per questo motivo deciderà di affrontare in prima persona Ezio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 gennaio rivelano che, dopo aver affrontato il suo futuro sposo, Veronica deciderà di avere un "faccia a faccia" anche con la sua ex Gloria.

Tra le due donne, quindi, ci sarà un confronto che potrebbe portare alla luce nuove clamorose e inaspettate verità che fino a questo momento sono state taciute.

Quale sarà il risultato finale di questa situazione? Veronica, sentendosi messa alle strette e ingannata dalle bugie del suo futuro marito sul conto di Gloria, deciderà di mandare all'aria le nozze in maniera definitiva?

Agnese ritorna da Armando: spoiler Il Paradiso 6 al 21 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 21 gennaio 2022, rivelano che ci sarà una bella notizia anche per Armando.

Dopo essere stati distanti l'uno dall'altro per un po' di tempo, avranno finalmente la possibilità di riabbracciarsi e quindi di tornare a stare insieme.

Agnese, infatti, si era assentata da Milano per poter accompagnare sua figlia Tina a fare un' operazione alle corde vocali in Svizzera.

Gemma preoccupata per sua madre Veronica: trame Il Paradiso 6 al 21 gennaio

Le due donne, quindi, per un po' di tempo sono uscite di scena dalla soap ma, in questi episodi inediti previsti fino al 21 gennaio, rimetteranno piede in città e riprenderanno in mano le redini della loro vita.

Il più felice di tutti sarà proprio Armando: il capo-magazziniere che ormai non nasconde più il suo interesse verso la sarta del Paradiso, sarà al settimo cielo nel momento in cui potrà finalmente riabbracciarla e starci insieme.

E poi ancora Gemma comincerà a nutrire dei sospetti per il comportamento ambiguo di sua mamma, per il quale non riuscirà a darsi una spiegazione.