La puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda in televisione nella giornata di martedì 11 gennaio sarà ricca di colpi di scena e novità. Infatti, Maria e Rocco saranno vicini alle nozze, mentre Ezio vorrà raccontare a Veronica che Gloria è sua moglie. Nel frattempo, Irene cercherà una nuova coinquilina, mentre Vittorio Conti avrà problemi a lavoro.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11/1: Maria e Rocco vicini alle nozze

Nonostante la lontananza, la relazione fra Maria e Rocco sta proseguendo. La coppia, dopo essersi fidanzata, ha vissuto in città diverse per via degli impegni di lavoro di Amato, che ha dovuto lasciare Milano, per intraprendere la carriera di ciclista in un'altra regione.

Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo l'11 gennaio, la sarta sarà alle prese con il suo abito da sposa, essendo vicino il giorno delle nozze. A tal proposito, Puglisi cucirà il vestito che indosserà al suo matrimonio. Al momento, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore non rivelano se ci saranno realmente i fiori d'arancio per i due fidanzati o se accadrà qualcosa che farà saltare i loro piani.

Il Paradiso delle signore, trama 11/1: Ezio vuole dire a Veronica che Gloria è sua moglie

Nel frattempo, Ezio avrà problemi causati dal segreto che sta mantenendo con le persone a lui care. Infatti, il signor Colombo ha rivelato a Veronica di non essere vedovo, ma non ha rivelato l'identità di sua moglie.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di martedì 11 gennaio, il papà di Stefania sarà combattuto, perché vorrà dire alla sua compagna che Gloria è sua moglie. Ezio, però, avrà il timore che rivelando la verità a Zanatta, potrebbe rovinare il suo fidanzamento.

Il Paradiso delle signore, puntata 11/1: Irene cerca una coinquilina, Vittorio ha problemi a lavoro

Nel corso della puntata dell'11 gennaio, inoltre, verranno trattate anche le vicende legate ad altri personaggi. A tal proposito, Irene sarà alla ricerca di una nuova coinquilina, mentre Flora tornerà dagli Stati Uniti. Nel frattempo, Vittorio Conti avrà problemi sul lavoro perché farà una scoperta sulla Palmieri che non lo renderà felice.

Infatti, l'azienda non sarà in grado di soddisfare le richieste che hanno fatto gli americani. Flavia, invece, rivelerà a Ludovica di essere a conoscenza della sua relazione con Marcello e la metterà di fronte ad una scelta. Inoltre, ci sarà un colpo di scena nel negozio di moda, perché durante una prova di abiti salterà fuori un braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania, che potrebbe portare alla luce il segreto di Gloria. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.