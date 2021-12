Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda in televisione su Rai 1 nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 gennaio ci saranno importanti novità per quanto riguarda le vicende legate a Stefania, Ezio e Gloria. Infatti, nel corso dei due episodi, le Veneri faranno una prova vestiti e salterà fuori un bracciale con la data di nascita della giovane Colombo, che potrebbe svelare i segreti di Moreau. Successivamente, il gioiello verrà trovato dalla capocommessa, che lo consegnerà a suo marito. A quel punto, il direttore commerciale della Palmieri chiederà un consiglio sul da farsi a Veronica.

Inoltre, nel corso delle prossime puntate, Flora tornerà dagli Stati Uniti, mentre Tina supererà l'operazione.

Il Paradiso delle signore, trame 11-12 gennaio: un bracciale potrebbe svelare il segreto di Gloria

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda su Rai 1 nel pomeriggio di martedì 11 gennaio, le Veneri faranno una prova di abiti. In quell'occasione accadrà un fatto che potrebbe mandare a monte i piani di Ezio. Infatti, nel cambio di vestiti verrà smarrito un bracciale con il nome e la data di nascita di Stefania. A quel punto, il segreto di Gloria potrebbe essere svelato. Le anticipazioni della puntata del 12 gennaio, però, rivelano che sarà la capocommessa a trovare il gioiello.

Il Paradiso delle signore, episodi 11-12 gennaio: Gloria dà il bracciale a Ezio

Dopo avere trovato il braccialetto con inciso il nome e la data di nascita di sua figlia, Gloria lo consegnerà a suo marito. Dopo avere ricevuto il gioiello da sua moglie, Ezio sarà combattuto e non saprà come agire. Infatti, il direttore commerciale della Palmieri sarà in dubbio se consegnare il bracciale a Stefania o se evitare di darglielo.

Non sapendo cosa fare, il signor Colombo si rivolgerà alla sua fidanzata. A quel punto, il papà della Venere de Il Paradiso delle signore chiederà a Veronica cosa fare e la sua compagna gli darà un consiglio saggio sul da farsi.

Il Paradiso delle signore, puntate 11-12 gennaio: Flora torna dagli Stati Uniti, Tina supera l'operazione

Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, inoltre, Flora Gentile tornerà a Milano. Dopo avere trascorso le festività natalizie negli Stati Uniti, la stilista farà rientro nel capoluogo lombardo. La figlia di Achille sarà intenzionata a lasciare Villa Guarnieri e lo confiderà a Umberto e Adelaide. Nel frattempo, ci sarà un'importante novità per Tina Amato, perché la figlia di Agnese supererà l'intervento alle corde vocali. Non resta pertanto che attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Stefania scoprirà che Gloria è sua mamma.