Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 31 gennaio svelano importanti novità. Gloria, dopo aver ricevuto la lettera di intimidazioni di Gemma, apparirà notevolmente angosciata. La giovane Zanatta sarà piuttosto soddisfatta di vedere la capocommessa preoccupata. Sandro, intanto, comunicherà a Vittorio di non voler lasciare Milano prima di essersi riappacificato con la moglie. Recalcati inoltre chiederà consiglio ad Agnese per riconquistare Tina.

Conti, al contempo, si sentirà a disagio in presenza di Sandro, pertanto chiederà alla giovane Amato di volersi prendere del tempo per dedicare cosa fare. Umberto scoprirà che Adelaide gli ha mentito riguardo il reale motivo della sua partenza, ed inizierà ad essere preoccupato.

Il Paradiso, trama 31 gennaio: la giovane Zanatta prova felicità nel veder Gloria preoccupata

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 31 gennaio Gloria, dopo aver ricevuto una lettera di minacce, apparirà piuttosto in ansia. La perfida Gemma, autrice della missiva intimidatoria, non potrà fare a meno di essere contenta di aver raggiunto il suo scopo. Del resto la ragazza non sopporta l'idea che la madre soffra a causa della signorina Moreau, pertanto ha pensato di vendicarsi della donna.

Il Paradiso delle Signore, puntata 31/1: Sandro non vuole lasciare Milano

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso lunedì 31 gennaio Sandro sembrerà non intenzionato a lasciare Milano almeno per il momento. Difatti si aprirà con Vittorio e gli comunicherà di non voler tornare a Londra prima di aver chiarito le cose con sua moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al contempo l'uomo chiederà dei consigli a sua suocera per riconquistare Tina. Tuttavia Conti non riesce a non sentirsi a disagio in questa situazione che si è venuta a creare. Pertanto dirà a Tina di prendersi del tempo per pensare bene a come agire con Sandro. D'altro canto Recalcati ignora che sua moglie abbia una sorta di relazione proprio con il suo caro amico Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, episodio 31 gennaio: Umberto preoccupato per Adelaide

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 gennaio anticipano che Adelaide ha lasciato improvvisamente Milano, dopo aver avuto un colloquio con il magistrato per la scomparsa di Achille Ravasi. Umberto, però, scoprirà che la cognata gli ha mentito riguardo il reale motivo della sua repentina partenza. A questo punto Guarnieri metterà insieme i pezzi, e non riuscirà a non essere preoccupato per le sorti della contessa.