In Love is in the air la luna di miele di Eda e Serkan sarà rovinata dalla scoperta da parte della giovane Yildiz che la Art Life sarà sull'orlo del fallimento. Engin e Piril avranno evitato di comunicarlo a Serkan per non rovinargli il matrimonio e la luna di miele. Eda sarà la prima a scoprirlo ma non lo dirà subito al neo marito. Riuscirà a trovare il coraggio?

Piril non dice a Serkan che la Art Life rischia di fallire

In Love is in the air, Eda e Serkan finalmente diventeranno marito e moglie. Tutto avverrà nel corso di una cerimonia molto romantica e toccante, dove i due si scambieranno le promesse d'amore di fronte a parenti e amici.

Tutto sembrerà filare liscio, sino a quando Piril, durante il ricevimento di nozze, riceverà una telefonata di lavoro, dalla quale emergerà che la Art Life sarà in seri guai. La donna non dirà nulla a Serkan per non rovinargli il gran giorno e la successiva luna di miele. Con il prosieguo delle puntate, si capirà che la Art Life sarà sull'orlo del fallimento.

Eda scopre che la Art Life è in bancarotta

In Love is in the air, emergerà fatto che la Art Life avrà perso un importante appalto in Qatar e a causa di questo, si troverà sommersa dai debiti. L'azienda sarà ad un passo dalla bancarotta e Piril avrà deciso di attendere il ritorno di Eda e Serkan dalla luna di miele per dire a Bolat la verità.

Peccato che proprio nel corso della luna di miele in Italia, Serkan si vedrà rifiutare le sue carte di credito. L'architetto sarà in ansia, in quanto non ne capirà il motivo. Sarà Eda a cominciare a sospettare qualcosa e chiamerà Piril mettendola alle strette. La moglie di Engin alla fine, confesserà tutta la verità sulla Art Life all'amica, facendola rimanere di sasso.

Eda quindi, verrà a sapere che la Art Life rischia il fallimento. Come lo dirà a Serkan?

Eda troverà il coraggio di dire a Serkan che la Art Life è nei guai?

I novelli sposi saranno ancora in Italia per la loro luna di miele. I progetti iniziali, prevedevano poi un viaggio a New York ma Eda riuscirà a convincere Serkan a rinunciare a questa tappa.

Eda infatti, vorrà prendere tempo prima di svelare al marito quanto scoperto sulla Art Life. Pertanto, in primis, cercherà di evitare che Serkan usoi le due carte di credito. Non solo, riuscirà a convincerlo a tornare in Turchia prima del tempo, adducendo come scusa il fatto di sentire troppo la mancanza di Kiraz. Eda userà questo tempo per pensare a come dire a Serkan che la sua amata azienda rischia di non esserci più. Eda troverà il coraggio? Per scoprire come la prenderà Serkan, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Love is in the air. La Serie TV turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 16:50.