Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 17 al 21 gennaio sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che Gloria Moreau lascerà momentaneamente Milano mentre Tina Amato tornerà a esibirsi in pubblico dopo aver superato l'intervento.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntate da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio rivelano che accadranno numerosi colpi di scena che emozioneranno il pubblico italiano.

Scendendo nei particolari, Armando riabbraccerà Agnese, tornata a Milano insieme a Tina (Neva Leoni). La donna, infatti, aveva accompagnato sua figlia in una clinica svizzera per sottoporsi a una delicata operazione alle corde vocali.

Inoltre si tornerà a parlare di Dante Romagnoli interpretato dall'attore Luca Bastianello. In dettaglio, l'uomo deciderà di trattenersi per qualche giorno a Milano dopo aver fatto il suo arrivo dall'America. Umberto, a questo punto, cercherà di convincere Vittorio ad accettare la proposta di Romagnoli in merito agli affari con gli americani. Alla fine, Conti sentirà il parere del suo staff, che daranno il consenso all'accordo.

Gloria si accinge a partire per Firenze

Stando alle trame de Il Paradiso in onda a fine gennaio in prima visione su Rai 1 si evince che Gloria dovrà assentarsi per qualche tempo dal capoluogo lombardo. In dettaglio, la signorina Moreau si accingerà a partire per Firenze per sbrigare alcuni impegni di lavoro. Per questo motivo, Vittorio affiderà a Tina il compito di sostituirla come capo-commessa del grande magazzino.

Beatrice, nel frattempo, inviterà il cognato a non ripensare al passato dopo la drammatica fine del matrimonio con Marta. Irene, invece, temerà di perdere l'abitazione viste le sue difficoltà a pagare le utenze domestiche dopo la decisione di Stefania di trasferirsi in casa Colombo. In seguito, la Cipriani apprenderà che il padrone ha deciso di mettere in vendita l'immobile.

Tina riprende a esibirsi

Veronica, nel frattempo, troverà una prova del passato tra Ezio e Gloria dopo essersi introdotta furtivamente nella casa di quest'ultima. Nonostante la scoperta di una foto misteriosa, la Zanatta continuerà a fare finta di niente. Un atteggiamento che renderà inquieta la figlia, convocata a Villa Guarnieri per un colloquio con Adelaide.

Intanto, la madre di Gemma deciderà di affrontare Ezio dopo aver scoperto la verità. Qui, l'uomo cercherà di rassicurare la fidanzata sui suoi sentimenti. Peccato che qualcosa si sia rotto irrimediabilmente tra di loro.

Infine ci saranno belle notizie per Tina. La figlia di Agnese riprenderà a esibirsi grazie all'aiuto di Vittorio.